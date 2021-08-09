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Apple запустила виробництво нових Macbook на 14 і 16 дюймів

Американська компанія Apple запустила масове виробництво Macbook Pro нового покоління.

Понеділок, 9 серпня 2021, 19:27

Про це повідомляє видання DigiTimes

За попередніми даними, нові Macbook будуть представлені у двох версіях – з діагоналями екранів на 14 і 16 дюймів.

MacBook Pro отримають дисплеї з технологією mini-LED, а також більш потужні чіпи від Apple (імовірно, М2). Крім того, компанія підготувала абсолютно інший дизайн.

До кінця листопада Apple планує наростити виробництво до 800 тисяч ноутбуків щомісяця.

Очікується, що презентація MacBook Pro нового покоління відбудеться восени. За різними даними, їх презентують разом з iPhone 13, або ж пізніше в рамках окремого заходу.

Нагадаємо, що 20 квітня американська компанія Apple презентувала новинки техніки. Зокрема, представлено оновлені iMac та iPad Pro із чіпами М1.

  • Також компанія Apple презентувала новий настільний комп’ютер iMac. Детальніше про нього — за посиланням.
Теги: Apple, MacBook

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