Apple запустила виробництво нових Macbook на 14 і 16 дюймів

Про це повідомляє видання DigiTimes.

За попередніми даними, нові Macbook будуть представлені у двох версіях – з діагоналями екранів на 14 і 16 дюймів.

MacBook Pro отримають дисплеї з технологією mini-LED, а також більш потужні чіпи від Apple (імовірно, М2). Крім того, компанія підготувала абсолютно інший дизайн.

До кінця листопада Apple планує наростити виробництво до 800 тисяч ноутбуків щомісяця.

Очікується, що презентація MacBook Pro нового покоління відбудеться восени. За різними даними, їх презентують разом з iPhone 13, або ж пізніше в рамках окремого заходу.

Нагадаємо, що 20 квітня американська компанія Apple презентувала новинки техніки. Зокрема, представлено оновлені iMac та iPad Pro із чіпами М1.