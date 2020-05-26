На відповідний запис у державному реєстрі юросіб звернуло увагу видання AIN.

Дата реєстрації – 15 квітень 2020 року. Як адреса офісу вказано IQ Business Center (вул. Болсуновська, 13-15 в Києві). А директором компанії записаний Роман Гуменюк.

У самому реєстрі кінцевим бенефіціаром вказана Apple Inc. Однак, в Apple поки не прокоментували цю інформацію. Чутки про відкриття представництва Apple підтверджують також джерела на ринку.

Інформацію підтвердив і сам Роман Гуменюк. У коментарі tech.liga.net він сказав, що дійсно очолює офіційне дочірнє підприємство Apple в Україні. Правда, конкретних планів компанії в Україні Гуменюк не назвав. Він зазначив, що через карантин і ситуації з коронавірусом, зараз складно будувати плани і робити прогнози.

Як розповіло джерело, відкриття юрособи Apple в Україні є дуже важливим. Адже зараз на українському ринку дуже багато “сірої” техніки американської компанії.

Якщо ж чутки підтвердяться, то компанія зможе офіційно авторизувати кілька інших постачальників легальної продукції в Україну. Також є шанс, що відкриють кілька авторизованих сервісних центрів для підтримки їх клієнтів.

При цьому джерело зазначило, що Apple поки не буде сама займатися дистрибуцією техніки в нашій країні, адже це “довгий і складний процес”. І в будь-якому випадку, юридична присутність – це дуже позитивний сигнал.

За даними AIN.UA, оголошення про старт роботи підрозділи Apple в Україні може відбутися вже цього літа. Однак офіційно компанія поки не підтвердила свої плани працювати на українському ринку.