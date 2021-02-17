Про це пише Insider.

Нові емодзі шприца доступні поки в бета-версії оновлення програмного забезпечення iOS 14.5. Раніше в шприці була кров, тепер же її звідти прибрали, а сам шприц став реалістичніший.

Джеремі Бердж, головний спеціаліст по смайликах в Emojipedia, пояснив, що зміна дизайну має ліпше позначитися на вакцинації проти COVID-19.

“Все, що може стимулювати запровадження вакцини проти COVID-19, є позитивним кроком. Хоча зміна смайликів може здатися незначною, вона розвіює будь-які уявлення про те, що вакцинація містить забір крові, а це може допомогти”, – сказав він.

Emojipedia зазначила сплеск використання емодзі-шприца в Twitter. До 2020 року смайли часто використовувалися в розмовах про донорство крові, приймання ліків і навіть нанесення татуювань, але протягом 2020 року ці фірми стали широко використовуватися в дискусіях про вакцини проти коронавірусу.

“Я був такий щасливий, коли мої бабуся і дідусь були вакциновані того місяця, і мені подобається бачити, як всі пишуть, що їхні родичі теж. Сподіваюся, безкровний шприц зробить вакцинацію привабливішою!”- додав Бердж.