Компанія Apple анонсувала нову функцію для своїх iPhone. Вона називається Tap to Pay і дозволяє використовувати телефон як платіжний термінал. Функція стане доступною вже цьогоріч і дозволить бізнесу приймати оплату через iPhone та встановлений партнерський застосунок.

Про це повідомляє пресслужба Apple.

Спершу нововведення працюватиме лише у США. Stripe стане першою платіжною платформою, яка тестуватиме функцію.

Пізніше платіжні платформи та розробники зможуть інтегрувати технологію у свої програми для iOS і пропонувати їх як застосунки для оплати.

Tap to Pay працюватиме лише на пристроях, новіших iPhone XS.

Для оплати буде достатньо піднести свій смартфон, годинник або безконтактну платіжну картку до iPhone продавця – оплата буде здійснена за допомогою технології NFC.

Функція працюватиме з безконтактними картками міжнародних платіжних систем, зокрема American Express, Discover, Mastercard та Visa.

Варто додати, що операції, які здійснюються через Tap to Pay, будуть зашифрованими.