Про це повідомляє пресслужба Apple.
Спершу нововведення працюватиме лише у США. Stripe стане першою платіжною платформою, яка тестуватиме функцію.
Пізніше платіжні платформи та розробники зможуть інтегрувати технологію у свої програми для iOS і пропонувати їх як застосунки для оплати.
Для оплати буде достатньо піднести свій смартфон, годинник або безконтактну платіжну картку до iPhone продавця – оплата буде здійснена за допомогою технології NFC.
Функція працюватиме з безконтактними картками міжнародних платіжних систем, зокрема American Express, Discover, Mastercard та Visa.
Варто додати, що операції, які здійснюються через Tap to Pay, будуть зашифрованими.
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