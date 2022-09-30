Apple звільнила з роботи віцепрезидента з закупівель Тоні Блевінса. Він пропрацював у компанії 22 роки, однак його звільнили через невдалий жарт у TikTok.

Про це повідомляє Bloomberg.

Скандальне відео було опубліковано 5 вересня. У ролику Блевінс спілкується з творцем TikTok і Instagram Деніелом Маком у межах серій відео, де Мак запитує власників дорогих автомобілів про їхню професію.

За сюжетом ролика, Деніел Мак зупиняє Mercedes-Benz SLR McLaren, за кермом якого – Тоні Блевінс і запитує, як Блевінс заробляє на життя.

“Я маю дорогі авто, граю у гольф і пещу жінок з великими грудьми, але я беру вихідні та відпустки”, – відповів Блевінс.

Ролик є жартівливим, адже насправді Тоні Блевінс – віцепрезидент із закупівель у компанії Apple. Саме Блевінс відповідає за укладання угод з постачальниками та партнерами. Зокрема Блевінс працював над супутниковою угодою компанії з Globalstar Inc., вів переговори про стільникові модеми з Qualcomm Inc. і Intel Corp., а також відповідав за зниження вартості багатьох критичних компонентів, які входять до мобільних пристроїв Apple.

За словами людей, знайомих із ситуацією, після внутрішнього розслідування цієї справи Блевінса відсторонили від керування його підлеглими, яких нараховується декілька сотень осіб.

У коментарі Bloomberg Блевінс, який пропрацював в Apple 22 роки, підтвердив, що відео – справжнє, і його звільнили 18 серпня.

“Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб щиро вибачитися перед усіма, кого образила моя невдала спроба пожартувати”, – сказав він.

29 вересня стало відомо, що Тоні Блевінса звільнено з компанії Apple.

Блевінс входив до групи віцепрезидентів Apple, яка складається з близько 100 осіб, і був одним із приблизно 30 керівників, які підпорядковуються або головному виконавчому директору Тіму Куку, або головному операційному директору Джеффу Вільямсу. Саме останній і вирішив звільнити Блевінса, повідомили джерела. Відтак Вільямс буде особисто керувати командою Блевінса, принаймні найближчим часом.

ДОВІДКА: Відео для TikTok було знято на автомобільній виставці, яку Блевінс відвідав у серпні в Пеббл-Біч, Каліфорнія. Його слова у 25-секундному ролику – це фраза з фільму “Артур”, який вийшов на екрани у 1981 році. У фільмі головний герой Артур Бах говорить таку фразу: “Я ганяю на автомобілях, граю в теніс і пещу жінок, але у мене вихідні вільні, і я сам собі начальник”.

Відео зібрало понад 40 тисяч вподобань в Instagram і 1,3 мільйона переглядів в TikTok. Після того, як ролик опублікували, деякі члени відділу операцій і закупівель Apple повідомили про це у відділ кадрів. Після цього компанія почала розслідування.

Відео стало темою для обговорення серед співробітників Apple останніми тижнями, дехто висловлював гнів з приводу коментарів Тоні Блевінса, насамперед з огляду на те, що інші керівники, включаючи Кука та Вільямса, публічно виступали за різноманітність робочої сили та розширення прав і можливостей жінок.