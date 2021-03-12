Американська компанія Apple звернулася до суду з позовом проти колишнього дизайнера продуктів Саймона Ланкастера за розголошення комерційної таємниці.

Про це повідомляє видання The Verge.

Відомо, що Ланкастер працював в Apple протягом 11 років. Його звинуватили у продажі комерційних секретів про невипущені продукти.

За даними джерела, чоловік співпрацював із неназваним репортером протягом 2018 та 2019 років аж до свого звільнення. Зокрема, дизайнер передавав конфіденційні дані про винаходи компанії.

“Ми серйозно ставимося до навмисної крадіжки цією людиною наших комерційних секретів, порушення етики та політики компанії. Це все зроблено для особистої вигоди, і ми зробимо все можливе, щоб захистити цінні для нас інновації”, – заявив представник Apple.

Зазначається, що Ланкастер обмінював конфіденційну інформацію на публікації, які допомогли б розвивати його власний стартап. Відповідач звільнився у жовтні 2019 року та попросив репортера, з яким співпрацював опублікувати статтю про “ветерана Apple, який переходить у приголомшливий стартап”. За цю послугу колишній працівник повинен був роздобути інформацію про один з винаходів Apple, який називають “Project X”. Для отримання необхідних даних чоловік відвідав закриту нараду компанії.

Apple підозрює, що Ланкастер використовував свій доступ до бази даних компанії для крадіжки інформації. Зокрема, 1 листопада він міг викрасти дані, які допоможуть його теперішнім роботодавцям.

Зазначимо, що Саймон Ланкастер працював в Apple понад 11 років. Зокрема, чоловік розробляв дизайн MacBook Pro та інших продуктів. Після звільнення він почав працювати в Arris Composites на посаді керівника відділу споживчих товарів.