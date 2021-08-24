Відповідна інформація розміщена на однойменному сайті.

“Apple занадто довго уникала уваги громадськості. Правда в тому, що для багатьох співробітників Apple — з реальністю, з якою непропорційно стикаються наші темношкірі колеги, представники корінних народів та інших меншин за расовою, гендерною ознакою, яких історично маргіналізувати — культура секретності створює непрозору страхітливу фортецю”, — йдеться на сайті.

Автори запевняють, що розмови з керівництвом не дали результату, тож вони закликають працівників, що зазнали дискримінації, публічно розповісти свою історію. Вони можуть зробити це через форму на сайті.

“Коли ми наполягаємо на притягнення до відповідальності та відшкодуванні несправедливості, яка триває, свідками якої ми є або переживаємо на нашому робочому місці, ми стикаємося з моделлю ізоляції, деградації та газлайтингу (форма психологічної маніпуляції, метою якої є змусити жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття — ред.)”, — пишуть творці #AppleToo.

Видання The Verge зазначає, що ініціативну групу становлять лише 15 колишніх та нинішніх працівників Apple.

Їхні зусилля вже отримали підтримку Тімніт Гебру — колишньої працівниці Apple та Google, американки ефіопського походження та засновниці руху Black in AI, спільноти чорношкірих дослідників штучного інтелекту.

“Я пережила стільки жахливих речей, коли була в Apple, і завжди дивувалася, як їм вдається вийти з-під уваги. Я рада бачити, що працівники Apple організовують це. Настав час, щоб Apple притягнули до відповідальності”, — сказала вона в коментарі виданню.