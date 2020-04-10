Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Відповідаючи на запитання, коли можна буде придбати тест на коронавірус в аптеці, і чи буде взагалі така можливість, він повідомив:
“Така можливість буде, оскільки будь-які аптеки можуть сьогодні закуповувати експрес-тести. Приватні лабораторії можуть закуповувати тест-системи в разі, якщо вони відповідають вимогам біологічної безпеки. Ніхто не забороняє проводити їм такі дослідження”.
Ляшко уточнив, що “в аптеках можуть продаватися експрес-тести, і це питання суб’єкта господарювання, який володіє аптекою”.
Головний санлікар поінформував, що зараз вже є приклади, коли приватні лабораторії проводять дослідження і видають результати.
“Головне завдання, щоб вони дотримувалися вимог і звітували про кожен позитивний результат, щоб ми могли вчасно провести епідеміологічне розслідування”, – заявив Ляшко.
(На відео – з 12:40)
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