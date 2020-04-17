Асоціація правників України запрошує взяти участь в онлайн-зустрічі з Денисом Малюською, Міністром юстиції України.

Захід відбудеться в форматі вебінару 28 квітня о 15:00. Участь безкоштовна. Всі бажаючі зможуть поставити питання: при реєстрації або під час трансляції на сторінці Facebook АПУ.

У рамках зустрічі буде обговорено такі питання:

Роль Міністерства юстиції України у формуванні правової політики.

Перспективи реформи виконання судових рішень.

Удосконалення інституту суду присяжних.

Робота Мін’юсту щодо законодавчого регулювання медіації.

Ключові пріоритети Міністерства під час карантину.

Модератори зустрічі:

Денис Бугай, Президент Асоціації правників України;

Юліан Хорунжий, член Правління Асоціації правників України.

Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова за посиланням. Лінк на підключення ви отримаєте після реєстрації.

Організатори зберігають за собою право припинити реєстрацію у разі набрання максимально можливої кількості учасників.

За бажанням Ви можете здійснити благодійний внесок за посиланням.

З усіх питань щодо заходу звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату Асоціації правників України за тел.: +38 (093) 981 53 01 або пишіть на адресу: [email protected] Контактна особа – Вікторія Доценко.