Захід відбудеться в форматі вебінару 28 квітня о 15:00. Участь безкоштовна. Всі бажаючі зможуть поставити питання: при реєстрації або під час трансляції на сторінці Facebook АПУ.
У рамках зустрічі буде обговорено такі питання:
- Роль Міністерства юстиції України у формуванні правової політики.
- Перспективи реформи виконання судових рішень.
- Удосконалення інституту суду присяжних.
- Робота Мін’юсту щодо законодавчого регулювання медіації.
- Ключові пріоритети Міністерства під час карантину.
Модератори зустрічі:
- Денис Бугай, Президент Асоціації правників України;
- Юліан Хорунжий, член Правління Асоціації правників України.
Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова за посиланням. Лінк на підключення ви отримаєте після реєстрації.
Організатори зберігають за собою право припинити реєстрацію у разі набрання максимально можливої кількості учасників.
За бажанням Ви можете здійснити благодійний внесок за посиланням.
З усіх питань щодо заходу звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату Асоціації правників України за тел.: +38 (093) 981 53 01 або пишіть на адресу: [email protected] Контактна особа – Вікторія Доценко.