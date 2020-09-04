Народний депутат України від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв надав докази того, що Служба безпеки України проводила спецоперацію щодо бойовиків "Вагнера", а людина з Офісу президента причетний до її зриву.

Про це він заявив під час брифінгу у Верховній Раді.

Нардеп показав документи, які доводять, що спецоперація із затримання вагнерівців дійсно планувалася СБУ, але була зірвана.

У зв’язку з цим в “ЄС” закликали створити тимчасову слідчу комісію для з’ясування обставин зриву спецоперації українських спецслужб.

“Влада заперечує існування такої спецоперації і називає її фейком. Я стверджую: влада бреше. Є докази: і не тільки записи розмов і фото документів бойовиків”, – заявив Ар’єв.

За його словами, родичі українських воїнів, які загинули на Донбасі в 2014 році в результаті терористичних актів, зареєстрували петицію з таким проханням. Родичі загиблих українців вважають, що серед тих, хто причетні до вбивств українських солдат, можуть бути саме вагнерівці.

“Зареєстрована на сайті Верхової Ради петиція від сімей загиблих військових з метою розібратися: а що ж сталося з вбивцями їх рідних і близьких? Серед тих вбивць були бойовики так званої ПВК Вагнера, яких з Білорусі депортували в Росію. І як писали ЗМІ, про те , що це була спецоперація українських спецслужб, яка була зірвана кимось із Офісу президента України”, – сказав Ар’єв.

Але Ар’єв стверджує, що це неправда. Вказівка ​​говорити саме так, а не інакше – надходила з Офісу президента.

“На вимогу Офісу президента України говорили, що це брехня, різні представництва, різні органи влади. А я кажу, що брехали з Офісу президента України, оскільки у нас є неспростовні докази того, що це була насправді спецоперація українських спецслужб. І навіщо було брехати, очевидні речі спростовувати – це ще сильніше посилює підозру в тому, що щось хочуть приховати”, – пояснив свою заяву Ар’єв.

Тепер спецслужби нібито намагаються знищити докази цієї спецоперації.

Які документи надав Ар’єв

Нардеп повідомив, що є пакет документів по всім вагнерівцям. Це документи українських спецслужб.

Зокрема, це протоколи розшифровок розмов вербувальника з вагнерівцями, підписані старшим слідчим СБУ, підозри, які прямували до суду і були підписані рукою відповідальної особи Офісу Генерального прокурора.

“Це доводить цинічну брехню влади, яка намагалася приховати факт проведення цієї операції, яка, насправді, унікальна і показує, наскільки якісно українські спецслужби навчилися працювати в бойових умовах з 2014 року”, – зробив акцент Ар’єв.

Ще один доказ – лист начальника п’ятого управління СБУ, департаменту контррозвідки від 13 липня 2020 року.

Також він показав протокол огляду носіїв інформації від 25 липня 2020 року. У цьому протоколі СБУ вказані прізвища “вагнерівців”, чиї особисті дані і записи розмов було представлено.

Ар’єв зазначив, що серед затриманих “вагнерівців” були ті, хто причетні до збитого військового літака ІЛ-76 близько Луганського аеропорту в червні 2014 року. Наприклад, це документи бойовика Сергія Павленка, родом з Одеської області. Він був у складі диверсійної групи, яка збила літак, в результаті чого загинули 40 бійців 25 бригади та 9 членів екіпажу.

Також є документи бойовика Олександра Руденка. Він був у складі диверсійної групи, причетної до збиття повітряних суден.

У зв’язку з цим, Ар’єв закликав керівника Верховної Ради Дмитра Разумкова негайно створити ТСК. Якщо він цього не зробить негайно, Ар’єв обіцяв оприлюднити документи.

“Вбивці сьогодні залишаються безкарними. Істотно утруднено тепер притягнення до відповідальності вбивць, в тому числі і на міжнародних майданчиках. Я хочу нагадати, як ми в Страсбурзі в Брюсселі робили все для того, щоб вбивці були покарані. А нинішня влада робить лише те, щоб вбивць відпускати. І тому ми вимагаємо негайно створити ТСК “, – пояснив політик.

Нагадаємо, що раніше правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська було затримано 32 осіб, ще одного виявили та затримали на півдні країни. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.

Бойовики “Вагнера” беруть участь в конфліктах по всьому світу. Не виключено, що вони воювали на Донбасі, тому для України важливо було домогтися їх екстрадиції, щоб розмовляти про їхню участь в бойових діях на Донбасі.

“Слово і діло” зібрало інформацію про те, де були помічені бойовики “Вагнера”.

Обурення президента Зеленського в цій ситуації можна пояснити тим, що під час телефонної розмови з лідером Білорусі Олександром Лукашенком він пояснив, чому бойовиків важливо видати саме Україні, але той все ж вирішив віддати їх Росії.

СБУ встановила, що бойовики “Вагнера” в травні 2014 році вторглися на територію тимчасово окупованої Луганській області. Також вони були в Криму під час анексії. Вони можуть бути причетні до аварії військового літака Іл-76 в небі над Луганськом і до штурму аеропорту “Луганськ”.

Також, вагнерівці воювали під Дебальцеве. СБУ раніше публікувала перехоплені переговори засновника кампанії Дмитра Уткіна з російськими військовими.