Народний депутат з фракції "Європейської Солідарності" у Верховній Раді Володимир Ар'єв подав заяви про злочини в Національне антикорупційне бюро України і Офіс генпрокурора щодо обставин викрадення з території Молдови судді Миколи Чауса.

Про це він повідомив у Facebook.

“Історія з викраденням судді Чауса з Молдови загрожує грандіозним міжнародним скандалом. Все більше підтверджень, що суддю-хабарника (якого після 22 квітня Молдова з високою вирогідністю видала би Україні) викрали і вивезли в Україну працівники Головного управління розвідки Міноборони і зараз чекають поки з нього зійдуть сліди насильства та готують до якихось заяв”, – написав Ар’єв.

Народний депутат підкреслює: що б тепер не заявив Чаус, це буде наслідком тиску і прямого примусу.

“Мало того, справа проти Чауса тепер під загрозою зриву через викрадення, яке розбило всю правову процедуру. Тому цей аргумент може стати пряником для хабарника. Та яке відношення до судді-корупціонера має військова розвідка? Хто розробив “операцію”, яку миттєво розкрили молдовські поліцейські і журналісти? Хто фінансував це? Хто віддавав наказ розвідникам, яких вже здали і засвітили? З усім цим низькопробним шпигунським водевілем мають розібратися правоохоронні органи”, – переконаний Ар’єв.

“Серіали закінчились, ситуація в Україні і особливо на східних кордонах, далека від кіношної, а на Банковій пишуть сценарії, які можуть коштувати державі репутації, особливо в такий час. Тому направив в НАБУ і генпрокуратуру відповідні заяви про злочини посадових осіб. Побачимо, чи матимуть сміливість розібратись”, – резюмує нардеп.

Нагадаємо, 9 квітня Парламент Молдови схвалив створення слідчої комісії для встановлення обставин викрадення українського екссудді Миколи Чауса. До комісії увійшли 9 депутатів від усіх парламентських фракцій. Її створення підтримали більшість депутатів парламенту.

Спочатку пропонувалося передбачити термін роботи комісії на 60 днів, але депутати в результаті скоротили його до 30 днів. Після цього комісія повинна представити результати розслідування в парламенті Молдови.

До завдань комісії входитимуть: аналіз дій компетентних органів Молдови при розслідуванні інциденту з викраденням Чауса; з’ясування обставин викрадення; виявлення прогалин у законодавстві і пропозиція поправок до чинних законів (для попередження подібних випадків у майбутньому).