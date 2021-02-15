Зонд "Hope" ( "Надія") з ОАЕ, який був успішно виведений на орбіту Марса минулого тижня, надіслав свій перший знімок Червоної планети.

Про це пише CNN і Hope Mars Mission в Twitter.

“Передача першого зображення Марса за допомогою зонду “Hope” є визначальним моментом в нашій історії і знаменує приєднання ОАЕ до передових країн, які беруть участь в освоєнні космосу”, – написав наслідний принц Абу-Дабі шейх Мохамед бен Заїд Аль Нахайян в Twitter.

Зонд “Hope”, оснащений трьома науковими приладами, створить перший повний портрет марсіанської атмосфери. Інструменти збиратимуть точки атмосферних даних, а також вимірювати сезонні і добові зміни, що допоможе вченим зрозуміти, на що схожа динаміка клімату і погоди в різних шарах атмосфери Марса. Експерти також сподіваються дізнатися більше про те, як енергія і частки – наприклад, кисень і водень – рухаються в атмосфері Марса.

На фото зображений північний полюс Марса, а також найбільший вулкан планети – Олімп.

Зараз зонд рухається початковим еліпсом навколо Марса, який наближається до планети на відстань 1000 км і віддаляється від неї майже на 50 000 км. Протягом наступних тижнів ця орбіта буде стиснута для “Hope” до розмірів 22 000 км на 43 000 км. Зонд буде відстежувати рух потоків енергії через атмосферу.

“Hope Probe” був однією з трьох марсіанських місій, запущених в липні минулого року, поряд з марсоходом НАСА Perseverance, який приземлиться на Марс 18 лютого, і китайським космічним кораблем Tianwen-1, який успішно вийшов на орбіту планети в середу.

Всі три місії були запущені приблизно в один час з-за вирівнювання між Марсом і Землею на одній стороні Сонця, що зробило подорож на Червону планету більш ефективною.