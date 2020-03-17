Про це він поінформував сьогодні на брифінгу в Парламенті.

“При Уряді створюється найближчим часом Штаб національного порятунку, куди обов’язково увійдуть представники кожної фракції”, – зазначив Арахамія.

Він уточнив, що від кожної фракції в такий штаб повинні увійти 1-2 експерта.

“І вони будуть разом працювати: Офіс президента, Уряд і Парламент. Напрацьовувати ті рішення, які нам потрібно буде виробити в залежності від того, як розвиватимуться події з епідемією. Потім ми будемо це готувати, об’єднувати в пакети законопроєктів, скликати позачергову сесію ( Верховної Ради, – ред.) і голосувати”, – розповів Арахамія.

Він також поінформував, що депутати вивчають можливість віддаленої роботи, зокрема на комітетах.

“Ми зараз розробляємо законопроєкт, який дозволить у режимі віддаленого управління працювати. Такого не було. І там є стаття Конституції, яка прямо говорить, що депутати повинні бути зібрані в Парламенті. Але з огляду на такі надзвичайні обставини, ми зараз шукаємо юридичну модель, яким чином на час виключно питань епідемії і питань з протидії мати можливість працювати в такому режимі”, – сказав Арахамія.

Нардеп додав, що поки невідомо, як це відбуватиметься: це може бути відеозв’язок або відеоголосування.

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(На відео – з 2:20)