У Верховній Раді України планують створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) щодо справи "вагнерівців" і так званих "плівок Суркова-Медведчука".

Про це заявив сьогодні на пресконференції за підсумками XI з’їзду партії голова фракції “слуг” Давид Арахамія, повідомляють #Букви.

За його словами, комітет ВР з питань регламенту планує на засіданні в понеділок, 15 березня, розглянути питання про створення ТСК.

“Ми створюємо ТСК. Вона не про “вагнерівців”, але ситуація з “вагнерівцями” входить і має бути розглянута в першу чергу в цій ТСК. Вона (ТСК, – ред.) ширша. Чому вона ширша? Тому що нещодавно також були оприлюднені “плівки Суркова-Медведчука”, які викликали чималий резонанс у суспільстві. Тому два перших епізоди, які мають розслідуватися на цій ТСК – це ситуація з “вагнерівцями” і ситуація з цими плівками”, – зазначив Арахамія.

За його словами, представники “Слуги народу” направили листи до всіх фракцій з ініціативою створення такої ТСК.

“Станом на зараз відповіли депутатська група “Довіра”, “За майбутнє”, ОПЗЖ. Не надали людей у цю ТСК станом на зараз тільки “Голос” і “Європейська Солідарність”, – заявив Арахамія.

“У понеділок це буде розглядатися на регламентному комітеті. Якщо буде позитивна відповідь – а я думаю, що вона буде – то ця ТСК буде винесена на голосування до Верховної Ради”, – додав він.

(На відео – з 4 год. 36 хв.)

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.

Що відомо про історію з “плівками Медведчука”?

Як повідомлялося, раніше видання Цензор.НЕТ оприлюднило аудіозапис розмови двох осіб з голосами, схожими на голоси голови політради “ОПЗЖ” Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють широке коло питань: постачання електроенергії до Криму, обмін полоненими на Донбасі тощо. Розмова нібито датована 2014 роком. Під час запису Медведчук неодноразово згадує п’ятого президента України Петра Порошенка.

У партії “Європейська Солідарність” заявили, що до витоку “плівок Медведчука-Суркова” причетний заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов. У політсилі наголосили, що “комунікації між Порошенком та Медведчуком ніколи не були таємницею і протягом кількох років стосувалися головним чином звільнення українських заручників з російського полону.

“Тому виглядають вкрай дивними потуги роздути сенсацію із загальновідомої інформації, в яких бере участь таке широке коло осіб, — від ботів і придворних блогерів до деяких міністрів, які дають інтерв’ю заради того, щоб зробити приємне для вуха головного телеглядача країни”, – йшлося в заяві.

У “ЄС” також вимагали припинити брудну інформаційну кампанію проти п’ятого президента України.

Сам Петро Порошенко розповів про вимушену співпрацю з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом президента РФ Віктором Медведчуком у 2014-2018 роках. Він наголосив, що це довелося робити заради звільнення з полону українців.

У вівторок, 9 березня, Служба безпеки України (СБУ) провела допит Віктора Медведчука з приводу “плівок”.