Про це свідчать дані електронної декларації Давида Арахамії за 2019 рік.

Депутат задекларував 8 млн гривень готівкою в спільній власності з дружиною. Арахамія також тримає готівкою 650 тис. доларів і 100 тис. євро. У спільній власності з дружиною Арахамія вказав 250 тис. доларів і 100 тис. євро готівки.

Крім того, Арахамія на банківських рахунках тримає 20 тис. доларів.

У декларації наголошується, що в минулому році політик зайняв третім особам 698 тис. грн.

У 2019 Арахамія отримав 157 334 грн заробітної плати від Апарату ВР. Від зайняття підприємницькою діяльністю він отримав дохід у розмірі 4 724 961 грн, а від відчуження цінних паперів – 870 тис. грн.

Арахамія також задекларував 623 грн і 8524 грн банківських відсотків.

Він вказав в декларації 22 300 грн матеріального блага по оплаті витрат на участь в навчанні, отриманих від партії “Слуга народу”.

У минулому році Давид Арахамія також отримав 3 302 500 грн доходу від відчуження нерухомого майна, 18 150 грн – від надання майна в оренду. Його дружина Вікторія в 2019 році отримала: 1056000 грн і 201 200 від відчуження рухомого майна, 2580 грн – соціальної допомоги при народженні дитини, 24080 грн – виплат соцфонду, 18300 грн, 7960 грн і 73533 грн доходів від надання майна в оренду.

У декларації Арахамія вказав, що його дружина є кінцевим бенефеціаром компанії Global Bay Venture Limited, зареєстрованої на Сейшельських островах.

Згідно електронної декларації Арахамія володіє 4 земельними ділянками, площі яких – 36 кв. м, 9 кв. м, 241 кв.м, 900 кв.м. У власності політика також – садовий (дачний) будинок в селі Віта-Поштова Київської області площею 295.7 кв. м, квартира в Києві (70, 5 кв. м).

Дружина Арахамія володіє земельною ділянкою площею 720 кв.м в Брюховичах Львівської області, а також трьома квартирами в Києві – 52.2 кв.м, 50.5 кв. м, 50.2 кв. м. Вікторія Арахамія також має житловий будинок площею 58,6 кв.м. в селі Новопетрівське Новоодеського району Миколаївської області.

Син подружжя Арахамія Давид володіє квартирою в Миколаєві на 153.2. кв. м. Давид Арахамія також вказав у спільній власності два нежитлових приміщення в Миколаєві, право користування квартирою в Миколаєві, а також суборенду нежитлового приміщення в Києві.

Його дружина має авто Mercedes-Benz GLS350 2016 випуску.

Голова фракції “Слуга народу” також задекларував 4 наручних годинників марок Breguet, Rolex, Breitling і Ulisse Nardin.

Дружина Арахамія, згідно з декларацією, володіє ювелірними виробами брендів Cartier, Bvlgari, Chopard, а також наручним годинником Rolex і Cartier.