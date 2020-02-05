Арахамія допускає зміни в Кабміні на наступному пленарному тижні

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія допускає зміни в Кабінеті міністрів України на наступному пленарному тижні.

Таку думку він висловив в коментарі журналістам після засідання Ради в середу, повідомляє кореспондент #Букв.

“Зміни всього Уряду ні (не варто чекати, – ред.), а окремих міністрів – так”, – сказав Арахамія.

На уточнююче питання, чи будуть розділені Міністерство тимчасово окупованих територій і Міністерство ветеранів, а також Міністерство економіки і Міністерство аграрної політики, голова фракції “Слуги народу” сказав, що не факт, що це станеться саме в такому форматі.

“А якщо і станеться, то на наступному пленарному тижні”, – додав він.