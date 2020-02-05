Арахамія допускає зміни в Кабміні на наступному пленарному тижні

Таку думку він висловив в коментарі журналістам після засідання Ради в середу, повідомляє кореспондент #Букв.
“Зміни всього Уряду ні (не варто чекати, – ред.), а окремих міністрів – так”, – сказав Арахамія.
На уточнююче питання, чи будуть розділені Міністерство тимчасово окупованих територій і Міністерство ветеранів, а також Міністерство економіки і Міністерство аграрної політики, голова фракції “Слуги народу” сказав, що не факт, що це станеться саме в такому форматі.
“А якщо і станеться, то на наступному пленарному тижні”, – додав він.
- 17 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з деякими умовами. Одним із доручень стала підготовка до поділу раніше об’єднаних міністерств. Йдеться про Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, Міністерство культури, молоді та спорту і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.