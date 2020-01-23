Якби президент Володимир Зеленський погодив відставку прем'єра Олексія Гончарука, то в Парламенті знайшлися б голоси на підтримку такого рішення.

Про це заявив в інтерв’ю виданню “Українська правда” голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

Так, у відповідь на запитання, чи правдива інформація, що минулої п’ятниці у Верховній Раді вистачало голосів за відставку Гончарука, Арахамія повідомив:

“Скажу так: якби президент погодив звільнення, а Гончарук би подав заяву до Парламенту – голоси в залі знайшлись би”.

При цьому Арахамії невідомо, чи розглядалася в Офісі президента якась альтернативна кандидатура на посаду глави Уряду.

Нардеп висловив думку, що нинішній Кабінет Міністрів пропрацював ще занадто мало, в зв’язку з чим відставка не на часі.

“Мені особисто здавалося, що треба робити все, щоб цієї ситуації уникнути зараз, бо Кабмін замало працював – вони не так давно тільки 100 днів мали. Процеси почали лише запускатися. Ми просто втратили би пів року, а то й рік. А потім все одно не змогли б виконати ті обіцянки, які обіцяв Уряд. А людям байдуже: це Гончарука Уряд обіцяв чи вже новий обіцяв. Вони скажуть, що обіцянки не витримані. Тому хочу сказати, що президент – молодець насправді, він проявив державницьку позицію. Я особисто це побачив”, – заявив Арахамія.

Він також запевнив, що спеціального “штабу порятунку Гончарука” не було. При цьому сам Арахамія, а також спікер ВР Дмитро Разумков спілкувалися з прем’єром, намагаючись “знайти нормальний шлях вирішення ситуації”.

За даними нардепа, за фактом аудіозаписів, які мало не спровокували відставку прем’єра, – “плівок Гончарука” – збиралися на нараду силовики.

“Знаю, що силовики збиралися. Я вважаю, що записи у вищих кабінетах влади, де бенефіціаром може бути будь-хто, не тільки спецслужби, а в тому числі й приватні компанії чи приватні особи – це питання національної безпеки. З цим треба дуже жорстко розбиратися”, – зазначив Арахамія.