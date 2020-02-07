Верховна Рада України при нинішніх темпах голосуватиме у другому читанні за законопроєкт про ринок землі приблизно в середині квітня.

Про це повідомив у коментарі журналістам у кулуарах Парламенту голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

“Я думаю, що в квітні. Вчора міряли швидкість проходження правок. Сьогодні ще доміряємо, але вона ж не прискорюється. Якщо з такою швидкістю будемо рухатися, якщо взяти до уваги, скільки у нас пленарних тижнів, то це відбудеться в квітні. Десь 16-17 квітня”, – наголосив Арахамія.

Він також запропонував журналістам “на місяць йти у відпустку”, оскільки в Раді “буде нудно і не буде ніяких новин”.

Крім того, Арахамія розповів, що через розгляд поправок до земельного законопроєкту було відкладено багато інших важливих проєктів законів.

“Дуже багато важливих соціальних законопроєктів “позлітали” або “позлітають”. Наприклад, виконання вимог по виплаті заробітних плат шахтарям… Там є законопроєкт про дітей війни, розширення пільгових речей. Там є додатково по добровольцям… Кілька тисяч добровольців не можуть отримати всі свої статуси і пільги, які вони могли б отримати, якби ми доробили зараз”, – розповів нардеп.

(На відео – з 3:20)