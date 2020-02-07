Таку заяву він зробив у коментарі журналістам в кулуарах Парламенту, повідомляють #Букви.
Журналісти запитали нардепа, чи надходили від фракцій “Батьківщини” та “Опозиційної платформи – За життя” пропозиції щодо умов, за яких вони готові відмовитися від розгляду в залі своїх поправок до законопроєкту.
У відповідь Арахамія заявив, що “Батьківщина” не має істотного впливу на процес розгляду документа.
“Батьківщини” в цьому процесі немає. Просто забувайте про них. Це маленька якась комаха, яка там літає і дзижчить багато. Ну немає “Батьківщини” — їх там 10, чи скільки, 15 депутатів — вони жодного впливу на цей процес не мають. Окрім того, що можуть у залі щось на мікрофон казати. “ОПЗЖ” дійсно чинить серйозний спротив. Ми з ними не спілкуємося на цю тему. Я вважаю, що коли вони дослухаються до своїх виборців, то зрозуміють, що ця стратегія не працює”, – зазначив Арахамія.
Він також заявив, що кілька тисяч поправок до законопроєкту по землі “просто згенеровані”.
“А ми їх змушені зараз сидіти і просто як папуги натискати ці кнопки”, – наголосив нардеп.
На його думку, інші фракції просто могли б не наполягати на розгляді поправок, і процес “піде швидше”.
“Навіщо наполягати, якщо заздалегідь відомо, що вони не будуть прийняті? Це просто затягування процесу”, – заявив Арахамія.
- 6 лютого Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту про запуск ринку землі. Через це на ранковому засіданні двічі відбувалася бійка між народними депутатами від “Батьківщини” і “Слуги народу” – за участю Сергія Власенка та Артема Дмитрука.
- У цей же час лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко при блокуванні президії Верховної Ради пошкодила мікрофон на місці спікера ВР Дмитра Разумкова і поранилася.