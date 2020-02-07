Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що "Батьківщина" в питанні законопроєкту про ринок землі – як "маленька комаха", яка "багато дзижчить".

Таку заяву він зробив у коментарі журналістам в кулуарах Парламенту, повідомляють #Букви.

Журналісти запитали нардепа, чи надходили від фракцій “Батьківщини” та “Опозиційної платформи – За життя” пропозиції щодо умов, за яких вони готові відмовитися від розгляду в залі своїх поправок до законопроєкту.

У відповідь Арахамія заявив, що “Батьківщина” не має істотного впливу на процес розгляду документа.

“Батьківщини” в цьому процесі немає. Просто забувайте про них. Це маленька якась комаха, яка там літає і дзижчить багато. Ну немає “Батьківщини” — їх там 10, чи скільки, 15 депутатів — вони жодного впливу на цей процес не мають. Окрім того, що можуть у залі щось на мікрофон казати. “ОПЗЖ” дійсно чинить серйозний спротив. Ми з ними не спілкуємося на цю тему. Я вважаю, що коли вони дослухаються до своїх виборців, то зрозуміють, що ця стратегія не працює”, – зазначив Арахамія.

Він також заявив, що кілька тисяч поправок до законопроєкту по землі “просто згенеровані”.

“А ми їх змушені зараз сидіти і просто як папуги натискати ці кнопки”, – наголосив нардеп.

На його думку, інші фракції просто могли б не наполягати на розгляді поправок, і процес “піде швидше”.

“Навіщо наполягати, якщо заздалегідь відомо, що вони не будуть прийняті? Це просто затягування процесу”, – заявив Арахамія.