Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає ймовірності створення коаліції з фракцією партії "Батьківщина" у Верховній Раді.

Про це він сказав журналістам, повідомляє інформагентство “Інтерфакс-Україна”.

“З приводу коаліції ми (з лідером” Батьківщини “Юлією Тимошенко, – ред.) нічого не обговорювали, але все можливо в країні”, – сказав Арахамія.

За його словами, фракція “Слуга народу”, як монобільшість, ніколи не працювала “в режимі коаліції” і це може бути незвично, “тому що треба буде більше питань узгоджувати один з одним”.

“Але що стосується потенційно коаліційної угоди або з Тимошенко, або з іншою фракцією або групою, то це – відкритий діалог”, – додав голова фракції “Слуги народу”.