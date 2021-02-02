Про це він сказав журналістам, повідомляє інформагентство “Інтерфакс-Україна”.
“З приводу коаліції ми (з лідером” Батьківщини “Юлією Тимошенко, – ред.) нічого не обговорювали, але все можливо в країні”, – сказав Арахамія.
За його словами, фракція “Слуга народу”, як монобільшість, ніколи не працювала “в режимі коаліції” і це може бути незвично, “тому що треба буде більше питань узгоджувати один з одним”.
“Але що стосується потенційно коаліційної угоди або з Тимошенко, або з іншою фракцією або групою, то це – відкритий діалог”, – додав голова фракції “Слуги народу”.
- Раніше голова “Батьківщини” Юлія Тимошенко прокоментувала можливе створення нової коаліції зі “Слугою народу”. На її думку, єдиним виходом з кризової ситуації є об’єднання всіх політичних сил.