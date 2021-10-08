Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не зміг відповісти на запитання Дмитра Разумкова, скільки осіб у монокоаліції.

Це відбулося під час ефіру політичного ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

Разумков попросив Арахамію відповісти, скільки депутатів у фракції “Слуга народу”.

“242 чи 243 – не пам’ятаю вже”, – відповів той. “Прекрасна відповідь від голови фракції, який не знає, скільки в нього людей”, – зреагував Разумков.

При цьому, Арахамія не відповів на запитання Разумкова, чи забиратиме у нього мандат.

Напередодні народні депутати відправили у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, що у вівторок Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням він повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.