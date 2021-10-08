Це відбулося під час ефіру політичного ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.
Разумков попросив Арахамію відповісти, скільки депутатів у фракції “Слуга народу”.
“242 чи 243 – не пам’ятаю вже”, – відповів той.
“Прекрасна відповідь від голови фракції, який не знає, скільки в нього людей”, – зреагував Разумков.
При цьому, Арахамія не відповів на запитання Разумкова, чи забиратиме у нього мандат.
Напередодні народні депутати відправили у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Нагадаємо, що у вівторок Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.
Перед голосуванням він повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.
- 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.
- В той же день у Верховній Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова після першого звернення Арахамії від фракції. Наразі вони містяться в Апараті ВР.
- На тлі новин про свою відставку Дмитро Разумков розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.
- Нещодавно Дмитро Разумков анонсував направлення законопроєкту №5599 про олігархів до Венеційської комісії.
- 2 жовтня Зеленський назвав відставку Разумкова питанням внутрішньофракційним.