Відповідний коментар Арахамія дав журналістам у кулуарах Парламенту.
За словами нардепа, Ткаченко “озвучив його думки”.
“Максиму Ткаченку сказав, що ти мої думки озвучив вголос”, – зазначив Арахамія.
Він стверджує, що нардеп Кучеренко провокував “слуг народу” і намагався “розхитати ситуацію”.
“Ви просто не бачили, вам не чути, як ця людина трималася тихенько і просто розхитувала ситуацію, намагаючись радикалізувати. Вони хотіли вчора бійки. Ви ж бачили, як Власенко (депутат від “Батьківщини” Сергій Власенко, – ред.) намагався створити бійку? Але у нас була чітка позиція не розхитувати ситуацію і не давати їм якусь можливість показати, що вони щось в цьому процесі взагалі мають, хоч якийсь вплив або участь”, – заявив Арахамія.
Він також поінформував, що в “Слузі народу” не мають наміру реагувати на ситуацію з Кучеренком.
“Нехай вони як двоє чоловіків розбираються. Я не хочу в це втягувати фракції, партії, політику, поліцію. Ось є закон і є двоє чоловіків, нехай вони самі розбираються між собою”, – заявив Арахамія.
(На відео – з 1:15)
- 6 лютого під час пленарного засідання Верховної Ради і розгляду законопроєкту про запуск ринку землі між народним депутатом від фракції “Слуги народу” Максимом Ткаченком і народним депутатом від фракції “Батьківщини” Олексієм Кучеренком сталася перепалка. При цьому “слуга народу” вжив нецензурну лексику.
- Олексій Кучеренко подав заяву в поліцію на Максима Ткаченка і має намір скаржитися до комітету ВР з регламенту і депутатської етики.