Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія підтримав свого колегу Максима Ткаченка, який напередодні в нецензурній формі поспілкувався з нардепом від "Батьківщини" Олексієм Кучеренком.

Відповідний коментар Арахамія дав журналістам у кулуарах Парламенту.

За словами нардепа, Ткаченко “озвучив його думки”.

“Максиму Ткаченку сказав, що ти мої думки озвучив вголос”, – зазначив Арахамія.

Він стверджує, що нардеп Кучеренко провокував “слуг народу” і намагався “розхитати ситуацію”.

“Ви просто не бачили, вам не чути, як ця людина трималася тихенько і просто розхитувала ситуацію, намагаючись радикалізувати. Вони хотіли вчора бійки. Ви ж бачили, як Власенко (депутат від “Батьківщини” Сергій Власенко, – ред.) намагався створити бійку? Але у нас була чітка позиція не розхитувати ситуацію і не давати їм якусь можливість показати, що вони щось в цьому процесі взагалі мають, хоч якийсь вплив або участь”, – заявив Арахамія.

Він також поінформував, що в “Слузі народу” не мають наміру реагувати на ситуацію з Кучеренком.

“Нехай вони як двоє чоловіків розбираються. Я не хочу в це втягувати фракції, партії, політику, поліцію. Ось є закон і є двоє чоловіків, нехай вони самі розбираються між собою”, – заявив Арахамія.

(На відео – з 1:15)