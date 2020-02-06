Про це він розповів в коментарі журналістам, повідомляють #Букви.
Він нагадав, що до законопроєкту було подано понад 4 тисячі поправок.
“Ніхто не знає, як піде цей процес. Ми в нього заходимо, а далі будемо рухатися органічним шляхом. Чотири тисячі правок. Дві тисячі правок – це просто генерація тексту, але ми їх повинні за регламентом розглядати”, – заявив нардеп.
“Сьогодні працюємо до ночі. Ми проголосували за це на фракції. Люди кажуть: ми втомилися, давайте сядемо, доопрацюємо, скільки можливо, сьогодні, побачимо нашу швидкість. Ви ж розумієте, що ми паралізуємо Раду завдяки цьому законопроєкту? Йдемо по регламенту – це може на місяць паралізувати”, – наголосив Арахамія.
Він також поінформував, що на сьогоднішньому засіданні фракції за участю президента Володимира Зеленського відбулося сигнальне голосування.
“У нас є голоси, досить. Більш 226”, – запевнив Арахамія.
- Сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський провів у Верховній Раді зустріч із нардепами від фракції “Слуги народу” по земельному законопроєкту.
- Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня 2019 року розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до ухвалення. В цілому було подано понад 4 тисячі поправок.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.