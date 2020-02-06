Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що вечірнє засідання сьогодні може затягнутися до ночі в зв'язку з розглядом поправок до законопроєкту про ринок землі.

Про це він розповів в коментарі журналістам, повідомляють #Букви.

Він нагадав, що до законопроєкту було подано понад 4 тисячі поправок.

“Ніхто не знає, як піде цей процес. Ми в нього заходимо, а далі будемо рухатися органічним шляхом. Чотири тисячі правок. Дві тисячі правок – це просто генерація тексту, але ми їх повинні за регламентом розглядати”, – заявив нардеп.

“Сьогодні працюємо до ночі. Ми проголосували за це на фракції. Люди кажуть: ми втомилися, давайте сядемо, доопрацюємо, скільки можливо, сьогодні, побачимо нашу швидкість. Ви ж розумієте, що ми паралізуємо Раду завдяки цьому законопроєкту? Йдемо по регламенту – це може на місяць паралізувати”, – наголосив Арахамія.

Він також поінформував, що на сьогоднішньому засіданні фракції за участю президента Володимира Зеленського відбулося сигнальне голосування.

“У нас є голоси, досить. Більш 226”, – запевнив Арахамія.