Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.
Так, журналіст зазначив, що восени Арахамія прогнозував 75-відсоткову ймовірність дострокового розпуску Парламенту.
“Вірогідність зменшилася до 40 % за рахунок того, що ми вчимося”, – заявив у відповідь нардеп.
За словами Арахамії, “слуги народу” набувають досвіду і вже “навчилися сперечатися”.
“Раніше всі були абсолютно недосвідчені, ми фактично слухали більш досвідчених людей з Офісу (президента України, – ред.). А зараз наші люди вже набувають досвіду, і вони навчилися аргументувати й сперечатися. Це нормальний процес, але треба розуміти, що все одно найбільшу довіру в суспільстві отримав президент. Ми – партія президента, ми – монобільшість у Парламенті, тому я дивуюся, коли людей дивує, що в нас повна синхронізація з Офісом президента і президентом”, – зазначив він.
Нардеп також заявив, що залишається головою фракції “Слуги народу” і в цьому питанні орієнтується на рішення президента Володимира Зеленського.
“Якщо він мені скаже піти, то я піду, навіть не буду обговорювати”, – наголосив Арахамія.
- Раніше Володимир Зеленський заявляв, що розпустить Парламент, якщо в партії “Слуга народу” відбудеться розкол. “Я не хочу ламати цю партію. Вони знають моє ставлення. І якщо вони самі почнуть їсти одне одного, я через рік їх розпущу. Це факт”, – наголошував він.
- 20 листопада президент України Володимир Зеленський, кажучи про Верховну Раду дев’ятого скликання на зустрічі з дітьми, зазначив, що “вже пора міняти і цих”. Згодом спікер ВР Дмитро Разумков повідомив, що Зеленський міг “просто пожартувати”.