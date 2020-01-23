Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

Так, журналіст зазначив, що восени Арахамія прогнозував 75-відсоткову ймовірність дострокового розпуску Парламенту.

“Вірогідність зменшилася до 40 % за рахунок того, що ми вчимося”, – заявив у відповідь нардеп.

За словами Арахамії, “слуги народу” набувають досвіду і вже “навчилися сперечатися”.

“Раніше всі були абсолютно недосвідчені, ми фактично слухали більш досвідчених людей з Офісу (президента України, – ред.). А зараз наші люди вже набувають досвіду, і вони навчилися аргументувати й сперечатися. Це нормальний процес, але треба розуміти, що все одно найбільшу довіру в суспільстві отримав президент. Ми – партія президента, ми – монобільшість у Парламенті, тому я дивуюся, коли людей дивує, що в нас повна синхронізація з Офісом президента і президентом”, – зазначив він.

Нардеп також заявив, що залишається головою фракції “Слуги народу” і в цьому питанні орієнтується на рішення президента Володимира Зеленського.

“Якщо він мені скаже піти, то я піду, навіть не буду обговорювати”, – наголосив Арахамія.