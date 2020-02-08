Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія звинуватив нардепів з "Опозиційної платформи — "За життя" у блокуванні роботи парламенту.

Про це йшлося в ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

“Ви згенерували 3700 поправок. Якщо зараз їх проходити… Ми абсолютно культурно кожну поправку [проходимо], можете включити телевізор і побачити… Це займе до травня. У нас парламентсько-президентська республіка, вищий законодавчий орган заблокований на три місяці. А зарплати шахтарям, медична реформа, зміни в Кабмін… Хто буде відповідати за те, що на місяці паралізований парламент?”, — сказав Арахамія, звертаючись до співголови ОПЗЖ Юрія Бойко.

У свою чергу Бойко звинуватив “Слуг народу” в тому, що вони розглядають тільки власні законопроєкти та приймають тільки власні лобістські закони.

“Ви повністю виключили інші фракції з цього процесу, тому всі лобістські закони, гральний бізнес та все інше вони прийняли… Ми краще розберемося з ринком землі, приймемо рішення, яке прийме українські народ, і буде працювати парламент”, — відповів він.

На відео з 2 години 40 хвилин

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту про запуск ринку землі. До нього було подано в цілому 4018 поправок. За перший день Верховна Рада України розглянула 184 поправки.