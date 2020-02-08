Про це йшлося в ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
“Ви згенерували 3700 поправок. Якщо зараз їх проходити… Ми абсолютно культурно кожну поправку [проходимо], можете включити телевізор і побачити… Це займе до травня. У нас парламентсько-президентська республіка, вищий законодавчий орган заблокований на три місяці. А зарплати шахтарям, медична реформа, зміни в Кабмін… Хто буде відповідати за те, що на місяці паралізований парламент?”, — сказав Арахамія, звертаючись до співголови ОПЗЖ Юрія Бойко.
У свою чергу Бойко звинуватив “Слуг народу” в тому, що вони розглядають тільки власні законопроєкти та приймають тільки власні лобістські закони.
“Ви повністю виключили інші фракції з цього процесу, тому всі лобістські закони, гральний бізнес та все інше вони прийняли… Ми краще розберемося з ринком землі, приймемо рішення, яке прийме українські народ, і буде працювати парламент”, — відповів він.
На відео з 2 години 40 хвилин
Нагадаємо, напередодні Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту про запуск ринку землі. До нього було подано в цілому 4018 поправок. За перший день Верховна Рада України розглянула 184 поправки.
- 7 лютого Верховна Рада України продовжила обговорення в другому читанні законопроекту про ринок землі. Нардепи встигли розглянути ще 32 поправки й жодну не прийняли. В цілому до законопроєкту було подано 4018 поправок. Станом на сьогоднішній день депутати встигли розглянути 216 з них.
- Раніше Давид Арахамія заявив, що при нинішніх темпах Рада голосуватиме у другому читанні за законопроект про ринок землі приблизно в середині квітня.