Лідер фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія відповів на звинувачення в лобіюванні інтересів представників тютюнової індустрії через подачу правок про зниження акцизу на тютюнові вироби для нагріву (ТІЕН).

Про це йшлося на його брифінгу за підсумками засідання фракції “Слуги народу” в понеділок, 1 березня, повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, групу депутатів звинуватили в лобіюванні інтересів представників тютюнової індустрії, оскільки вони підтримали поправку до законопроєкту №4278 авторства Давида Арахамії, якою пропонується знизити акциз на тютюнові вироби для нагріву на 30%. За підрахунками фахівців, бюджет недоотримав близько 3 млрд гривень в цьому році, якщо поправку ухвалять.

Арахамія, коментуючи ситуацію, що склалася, зазначив, що сьогодні в Україні поширена проблема не тільки контрабанди, а й “сірого імпорту” тютюнових виробів з Білорусі, Молдови та Росії.

“Є так звані “піджаки”, громадяни України, які мають право безлімітного переходу через кордон. Вони беруть 2 блоки “айкосу” (два блоки упаковок тютюнових виробів для нагріву (ТВЕН) — ред.), які вони мають право згідно із законом провезти без розмитнення, кладуть в дві кишені, і з усміхненим видом переходять кордон. Скільки разів за день вони можуть перейти кордон? Стільки, скільки їм захочеться, щоб в середньому заробити 300-500 доларів за день. Ось що виходить. Зрештою, компанія-виробник не страждає, оскільки всі ці “айкоси” зроблені Philip Morris в Білорусі, Молдові та Росії. Але держава недоотримує акциз суттєво”, — зазначив Арахамія.

Голова фракції “СН” розповів, що з компанією Philip Morris були проведені переговори, за підсумками яких була вироблена домовленість — зниження акцизу в обмін на гарантовані надходження до бюджету і збереження ціни для споживачів.

“Ми сіли з Philip Morris, обговорили цю проблему. Ми їм сказали: “Нам потрібні гарантії надходження в бюджет”. Вони нам дали гарантію на 11 млрд гривень за 2021-2022 рік. Незалежно від того, яку кількість продадуть, ці гроші заплатять в бюджет. Ми сказали: “Недобре, щоб під час коронавірусу рітейлова ціна ставала 80 гривень”. І вони взяли на себе ось ці 200% підвищення за свій рахунок, рітейлова ціна залишається такою ж. Ось і вам весь лобізм Арахамія на пальцях”, — заявив політик.

Також Арахамія зауважив, що йому відомо про те, що представники організацій, які виступають проти тютюнової індустрії, критикують його за внесену поправку. Сам він вважає, що просто “випадково в чужій ринок потрапив зі своєю поправкою”.