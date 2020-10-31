Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія написав колонку, в якій поклав відповідальність за скандальне рішення Конституційного суду щодо е-декларування на п'ятого президента Петра Порошенка та "його суддів".

Колонка була сьогодні опублікована на сайті видання “Українська правда”. На публікацію вже відреагували в партії “Європейська Солідарність”.

У публікації під назвою “Порошенко та його цинічні… судді” Арахамія стверджує, що нинішній склад Конституційного суду формувався за участю п’ятого президента, а тому судді КСУ – це нібито “судді Порошенка”.

“Це дуже схоже на дивнуватий жарт, але це справді відбулось: Порошенко звинуватив Банкову у тиску на суд! У ситуації, коли суд хоче скасувати всі революційні надбання останніх років. А чинний президент хоче через прозорі інструменти, через рішення РНБО і Верховної Ради зупинити відвертий реванш… Сьогодні судді КС — то є судді самого Порошенка. Саме так. Він кожного окремо відбирав та рекомендував на посади”, – написав Арахамія.

Нардеп також стверджує, що Порошенко свого часу “користувався судами і суддями”.

“А чи всі вже забули.., як за бажанням тодішньої Банкової викидали з території держави Михеїла Саакашвілі, як намагалися позбавити роботи Савіка Шустера, як тиснули на мера Львова Андрія Садового, організувавши штучну “сміттєву кризу”? Для цього Порошенко дуже активно маніпулював судами”, – оголосив Арахамія.

Крім того, на думку нардепа, “навіть створивши формально всі антикорупційні інститути, саме команда Порошенка не давала їм працювати”.

Голова фракції “СН” додав, що наприкінці каденції Порошенка була “прямо скасована кримінальна відповідальність за незаконне збагачення”.

Таким чином Арахамія спробував довести законність ініціативи чинного президента Володимира Зеленського, який запропонував припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду. На думку нардепа, Зеленський “запропонував дійсно історичне рішення: оновити склад Конституційного суду, набравши людей професійних і здатних захищати Конституцію від незаконних посягань”.

Арахамія стверджує, що на зустрічі з послами G7 було погоджено, що новий склад КСУ “буде формуватися максимально прозоро, а також за участю громадськості та міжнародних партнерів”.

На цю колонку вже відреагувала співголова фракції “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко. Вона, зокрема, спростувала твердження Арахамії про підтримку ініціативи Зеленського щодо розпуску КСУ з боку західних партнерів.

“Для виправдання нікчемного і недолугого законопроєкту Зеленського Арахамія приплітає підтримку цього законопроєкту з боку ЄС і НАТО. Посли країн G7, з якими ми і в попередні роки, і зараз на постійному контакті, здивовані. За нашою інформацією, представники G7 не спілкувалися з Арахамією на теми антиконституційного законопроєкту”, – написала Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Вона нагадала, що Венеціанська комісія і GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при ухваленні законопроєкту Володимира Зеленського про припинення повноважень всіх суддів КСУ.

“Боротьба з корупцією має йти пліч-о-пліч з верховенством права. Це і є позиція ЄС, НАТО, G7, всього цивілізованого світу. Який фактично назвав ідеї Зеленського нікчемними і далекими від верховенства права. Юрист за освітою Зеленський, власне, міг би прочитати Конституцію Україна, щоб зрозуміти межі своїх повноважень. Але… логіку його дій Арахамія якось пояснив на шоу Шустера: ” Он так захотел!” – зазначила Геращенко.

Прокоментувала нардеп і заяву Арахамії про “суддів Порошенка”.

“Арахамія пафосно вигукує, що “судді КС – то є судді самого Порошенка”, бо когось він призначав, а хтось при ньому працював. Але є одне “але”. Арахамія сьогодні – це також Арахамія самого Порошенка. Так само, як Кулеба, Аваков, хто там ще, хто в часи президенства Порошенка були волонтерами, брали з рук Порошенка нагороди, працювали міністрами і послами. Але в Арахамії “точка зрєнія визначається місцем сідєнія”, – наголосила Геращенко.

“Ми всі бачимо, як Зеленський користується ДБР, прокуратурою, судами і суддями. Єдине, що потрібно для повної влади і встановлення тоталітаризму, – це ще і повністю свої антикорупційні органи і КСУ. Суддів якого обиратиме така ж “прозора” комісія, як і комісія монобільшості по САП “, – додала вона.

Крім того, Геращенко повідомила, що нардепи від “Слуги народу” “зараз, щоб не проходити перевірки, відмовляються голосувати за будь-які закони, які повернуть відповідальність за недостовірне декларування”.

Нардеп також звернула увагу на той факт, що голосування КСУ щодо е-декларування відбулося вже після проведення місцевих виборів.

“Погляньмо глибше. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення була скасована КСУ за кілька тижнів до президентських виборів, і це рішення вдарило по рейтингу нашої команди, забравши голоси на виборах. Нинішнє скандальне рішення про фактичну ліквідацію декларування КСУ приймає через день після виборів. Бо інакше “слуги”, які пролетіли з парасолькою над Києвом і Львовом, Одесою і Харковом, Краматорськом і Тернополем, не набрали б і відсотка голосів”, – зазначила Геращенко.

Нардеп висловила думку, що чинний глава держави намагається узурпувати владу.

“Спочатку псевдоопитування, така міні-репетиція майбутніх референдумів, потім спроба незаконного розпуску КСУ і призначення повністю свого… Наступний указ чи законопроєкт, за такою ж логікою, буде про пожиттєве імператорство?” – написала Геращенко.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

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Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.

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