Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія перепросив за те, що припаркував свій незадекларований Land Cruiser на пішохідному переходу. Однак при цьому він поскаржився на відсутність особистого водія та погану роботу київських комунальників.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як повідомлялося, 12 березня поруч з Офісом президента Володимира Зеленського на вулиці Банковій у Києві помітили авто голови фракції “Слуги народу” в парламенті Давида Арахамії, припарковане з грубими порушеннями. Його Toyota Land Cruiser було розміщено на пішохідному переході.

Арахамія перепросив за цей інцидент.

“Хочу перепросити перед усіма громадянами України і, звичайно, мешканцями столиці. В мене виправдань немає. Я як звичайна людина. Я не користуюся державним водієм, який мені положений, державним авто. Я користуюся своїм власним авто і постійно сам за кермом. І (як будь-який водій) можу іноді порушувати. Порушую, сплачую штрафи, несу відповідальність, передбачену законом”, — сказав він.

Водночас він посварив місцевих комунальників та зазначив, що таке порушення вчиняв не він один.

“Там трошки недосконала робота місцевих комунальних служб. Тому що був сніг і я не бачив розмітки. І там машина… Там де я парканувся, саме виїжджала машина. І я встав на те саме місце, де була вже з порушення машина”, — додав нардеп.