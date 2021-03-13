Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
Як повідомлялося, 12 березня поруч з Офісом президента Володимира Зеленського на вулиці Банковій у Києві помітили авто голови фракції “Слуги народу” в парламенті Давида Арахамії, припарковане з грубими порушеннями. Його Toyota Land Cruiser було розміщено на пішохідному переході.
Арахамія перепросив за цей інцидент.
“Хочу перепросити перед усіма громадянами України і, звичайно, мешканцями столиці. В мене виправдань немає. Я як звичайна людина. Я не користуюся державним водієм, який мені положений, державним авто. Я користуюся своїм власним авто і постійно сам за кермом. І (як будь-який водій) можу іноді порушувати. Порушую, сплачую штрафи, несу відповідальність, передбачену законом”, — сказав він.
Водночас він посварив місцевих комунальників та зазначив, що таке порушення вчиняв не він один.
“Там трошки недосконала робота місцевих комунальних служб. Тому що був сніг і я не бачив розмітки. І там машина… Там де я парканувся, саме виїжджала машина. І я встав на те саме місце, де була вже з порушення машина”, — додав нардеп.
- Раніше #Букви розповідали, що Арахамія, якщо вірити його декларації, не володіє жодним авто. Водночас нардеп визнав, що це автор належить йому.
- За це порушення Арахамію оштрафували на 510 гривень.