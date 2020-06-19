Депутати парламентської фракції "Слуга народу" розповіли, що їх голова, Давид Арахамія, залишив нардепів монобільшості на Олександра Скічко, відреагувавши так на відмову підтримати складання мандата Святославом Вакарчуком.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Як “Слуги” проігнорували Зеленського, а Арахамія пригрозив залишити фракцію на Скічко”.

Напередодні Арахамія написав в партійний чат, що після двох годин керувати фракцією залишає Олександра Скічко.

Але Скічко у відповідь взяв самовідвід.

Заступник Арахамії Олександр Корнієнко тут же потролив Скічко, що він так сподівався, що це нарешті станеться.

На питання Букв, що сталося, “слуги” відповіли, що це просто жарт.

Сам Арахамія написав, “що старий вовк втомився”.

Пізніше його колеги зізналися, що це була сукупна реакція на події дня, і зокрема те, що фракція не дала голоси за складання мандата Святославом Вакарчуком.

“Я так розумію, що він з ним (Вакарчуком) домовився, що все пройде без проблем. А тут наші вирішили випендрюватися. Ось Давид і написав так в чат. Насправді, думаю, що, якби Вакарчук прийшов в зал і пояснив, чому так робить, ми б його підтримали. Думаю, з другої спроби відпустимо”, – сказав депутат монобільшості.