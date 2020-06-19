Про це йдеться в матеріалі #Букв “Як “Слуги” проігнорували Зеленського, а Арахамія пригрозив залишити фракцію на Скічко”.
Напередодні Арахамія написав в партійний чат, що після двох годин керувати фракцією залишає Олександра Скічко.
Але Скічко у відповідь взяв самовідвід.
Заступник Арахамії Олександр Корнієнко тут же потролив Скічко, що він так сподівався, що це нарешті станеться.
На питання Букв, що сталося, “слуги” відповіли, що це просто жарт.
Сам Арахамія написав, “що старий вовк втомився”.
Пізніше його колеги зізналися, що це була сукупна реакція на події дня, і зокрема те, що фракція не дала голоси за складання мандата Святославом Вакарчуком.
“Я так розумію, що він з ним (Вакарчуком) домовився, що все пройде без проблем. А тут наші вирішили випендрюватися. Ось Давид і написав так в чат. Насправді, думаю, що, якби Вакарчук прийшов в зал і пояснив, чому так робить, ми б його підтримали. Думаю, з другої спроби відпустимо”, – сказав депутат монобільшості.
- Святослав Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень 11 червня.
- Місце Святослава Вакарчука у Верховній Раді в якості народного депутата від партії “Голос” може зайняти Аліна Свідерська. #Букви розповідали, що про неї відомо.
- Рішення Святослава Вакарчука скласти свої депутатські повноваження не пов’язане з історією про нібито партійний конфлікт в “Голосі” через відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.