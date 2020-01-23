Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія поспілкувався з російськими журналістами пропагандистських телеканалів "Росія 1" і "Перший канал" на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Їх спілкування зафіксувала журналістка “НВ” Крістіна Бердинських.

Серед російських журналістів, з якими спілкувався український політик, була телеведуча “Росії 1” Наїля Аскер-заде, про яку опозиціонер Олексій Навальний знімав розслідування, вказуючи на наявність у неї елітної яхти, літака, нерухомості і так далі.

Арахамія говорив пропагандистським журналістам про необхідність “сконцентруватися на повне припинення вогню з обох сторін” в ситуації на Донбасі, що має стати “найбільш сильним сигналом за останні п’ять років”.

Коли у нього поцікавилися, з якою метою він приїхав в Давос, політик відповів, що це просування інвестиційних програм.

Крім цього, Арахамія висловив сумніви в зв’язку з тим, що якийсь силовий план звільнення Донбасу, розроблений в РНБО, взагалі існує.

“Я не думаю, що є такий план. Тому що у нас всі зусилля останніх шести місяців спрямовані на винятково мирне врегулювання. При цьому ми всі повинні розуміти, що там стріляють кожен день, там кожен день з обох сторін гинуть люди, тому це такий “мікс” ситуацій військової та миротворчих зусиль”, – сказав Арахамія.