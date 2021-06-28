Очільник фракції "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія назвав авторів нової Конституції України Віктора Шишкіна та Степана Хмару "два деда мопеда".

Таке повідомлення Давид Арахамія надіслав у “Офіційний чат фракції”. Кадр опубліковано в Telegram-каналі “Через плечо”.

Як сповіщалося, 28 червня у Верховній Раді відбулося урочисте засідання до Дня Конституції України. На ньому були присутніми перший Генеральний прокурор незалежної України, народний депутат 1-го, 2-го та 3-го скликань, суддя Конституційного Суду у відставці Віктор Шишкін та колишній політичний дисидент, Герой України колишній нардеп Степан Хмара. Обидва прийшли у футболках з написами “Зе! Вбивця Конституції”.

Ось як їхню присутність прокоментував Давид Арахамія:

“Что это за два деда мопеда ? Стоят в зале” (подано мовою оригіналу зі збереженням орфографії та пунктуації автора — ред.).

“Слуга” Олександр Федієнко пояснив очільникові фракції, хто ці люди. Слідом те саме зробила заступниця очільника фракції Євгенія Кравчук.