У фракції "Слуги народу" зараз діють чотири неформальні групи, але їх вплив незначний.

Про це розповів в інтерв’ю “Українській правді” голова фракції Давид Арахамія.

Так, на запитання, скільки в “Слузі народу” неформальних груп, він відповів: “Чотири”.

“Ми спочатку нервово реагували на будь-які прояви “груп”. Потім ми зрозуміли, що повністю вбити “групи” майже неможливо. Завжди можуть з’явитися нові “групи”, тому потрібно напрацювати технологію роботи з малими групами. Тут ключове слово – малими”, – зазначив Арахамія.

При цьому він не став прямо підтверджувати, чи існують “неформальні групи” бізнесмена Іллі Павлюка і нардепа Олександра Дубінського. “Я не визнаю. Ви мені говорите – я коментую”, – заявив глава фракції “СН”.

Також Арахамія не став уточнювати, чиї інші групи, закликавши “не вдаватися в деталі, а то хтось ще почне пишатися, що у нього є група”.

За словами нардепа, наразі неформальні групи в “Слузі народу” налічують по “10-12 людей, до 15 максимум”. Він запевнив, що такі групи не несуть загрози, а ось великі вже можуть розхитувати фракцію, тому, якщо вони виникнуть, то з ними будуть “активно боротися”.

“10-12 людей, до 15 максимум. Для нас це мало, це 10 % від загального складу. Якщо більше – це для нас загроза, ми з цим будемо активно боротися… Коли група велика, треба знизити її вплив до 10 % максимум” , – наголосив нардеп.

Голова фракції “СН” поінформував, що зараз навіть придумана методологія роботи з “неформальними групами”. Її суть полягає в тому, що потрібно якомога краще розуміти інтереси груп, щоб мати можливість тиснути на “болючі місця”.

Арахамія уточнив, що зараз діагностувати на ранньому етапі появу неформальних груп допомагає “Великий брат” – система, яка аналізує нормальне та аномальне голосування нардепів.