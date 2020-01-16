Таку думку він висловив в коментарі журналістам в кулуарах Парламенту.
“Моя особиста думка, що це точно нарізка. Це точно монтаж, стовідсотково. Більш того, там є маніпуляції. Наприклад, я дуже добре знаю Юлію Ковалів, там не було її голосу”, – наголосив Арахамія.
Нардеп уточнив, що не почув на аудіозаписах “нічого суперкримінального”
“Потрібно розбиратися, якщо в цьому є сенс розбиратися. Я послухав і нічого такого суперкримінального там не знайшов. Там, кажуть, є образи якісь. Якщо ми будемо з вами з якоюсь особою спілкуватися три години, і якщо хтось поставить завдання зробити нарізку, то точно буде дуже прикольний сюжет, який можна буде нарізати”, – вважає Арахамія.
У зв’язку з цим він не бачить необхідності у відставці Уряду на чолі з Олексієм Гончаруком “через якісь плівки, які кимось нарізані незрозуміло для чого”.
При цьому Арахамія звернув увагу на те, що записи були зроблені в “кабінеті нарад прем’єра”, в зв’язку з чим виникає питання безпеки.
“Якщо там хтось може записувати – це дуже велика небезпека. Ми ж не знаємо, хто записує: приватна компанія або якісь спецслужби. Ніхто не знає, і про це ніхто не говорить”, – зазначив він.
Він уточнив, що в зазначеному кабінеті обговорюються, в тому числі, питання національної безпеки, в зв’язку з чим потрібно розслідувати, хто робив записи.
- Напередодні в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що не брала участі у зустрічі з пем’єр-міністром, фрагменти запису якої потрапили в мережу.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.