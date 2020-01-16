Таку думку він висловив в коментарі журналістам в кулуарах Парламенту.

“Моя особиста думка, що це точно нарізка. Це точно монтаж, стовідсотково. Більш того, там є маніпуляції. Наприклад, я дуже добре знаю Юлію Ковалів, там не було її голосу”, – наголосив Арахамія.

Нардеп уточнив, що не почув на аудіозаписах “нічого суперкримінального”

“Потрібно розбиратися, якщо в цьому є сенс розбиратися. Я послухав і нічого такого суперкримінального там не знайшов. Там, кажуть, є образи якісь. Якщо ми будемо з вами з якоюсь особою спілкуватися три години, і якщо хтось поставить завдання зробити нарізку, то точно буде дуже прикольний сюжет, який можна буде нарізати”, – вважає Арахамія.

У зв’язку з цим він не бачить необхідності у відставці Уряду на чолі з Олексієм Гончаруком “через якісь плівки, які кимось нарізані незрозуміло для чого”.

При цьому Арахамія звернув увагу на те, що записи були зроблені в “кабінеті нарад прем’єра”, в зв’язку з чим виникає питання безпеки.

“Якщо там хтось може записувати – це дуже велика небезпека. Ми ж не знаємо, хто записує: приватна компанія або якісь спецслужби. Ніхто не знає, і про це ніхто не говорить”, – зазначив він.

Він уточнив, що в зазначеному кабінеті обговорюються, в тому числі, питання національної безпеки, в зв’язку з чим потрібно розслідувати, хто робив записи.