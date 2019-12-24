Відповідний указ був опублікований на офіційному сайті Офісу Президента.

Відзначається, що при цьому заступником секретаря ради стала заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

При цьому радником секретаря затверджений Бесик Сіхарулідзе.

Крім того, до складу ради були введені голова Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр енергетики Олексій Оржель і міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також в особистому складі ради затверджені Прем’єр Олексій Гончарук, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, міністр економіки Тимофій Милованов і міністр юстиції Денис Малюська.

У той же час зі складу ради були виведені голова міністерства закордонних справ Вадим Пристайко, народний депутат Степан Кубів, колишній Прем’єр Володимир Гройсман і колишній міністр юстиції Павло Петренко.