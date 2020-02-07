Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія вважає, що "Батьківщина" та її лідер Юлія Тимошенко повинні в десятикратному розмірі відшкодувати збиток за зламаний мікрофон у президії Парламенту.

Про це він повідомив у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Як відомо, 6 лютого лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко під час блокування президії ВР пошкодила мікрофон на місці спікера Дмитра Разумкова.

Коментуючи даний факт, Арахамія заявив, що збиток має бути відшкодований.

“Потрібно експертизу зробити. Я вважаю, що “Батьківщина” повинна просто компенсувати ці збитки в бюджет. За мікрофон. Давайте я зараз скажу, що мені не подобається такий-то закон, і поламаю комп’ютер, наприклад, який мені надала Верховна Рада. За це потрібно заплатити”, – зазначив нардеп.

“Вона (Юлія Тимошенко, – ред.) повинна заплатити. Я вважаю, що з моральної точки зору вони повинні заплатити в десятикратному розмірі”, – додав Арахамія.

При цьому він не має наміру скаржитися на Тимошенко до регламентного комітету Парламенту.

“Я не буду подавати до регламентного комітету на Тимошенко. Я думаю, що у неї достатньо своїх консультантів, які розуміють, що пошкоджувати державне майно у власних інтересах – це те, що буде негативно впливати на її вже практично неіснуючий рейтинг”, – заявив Арахамія.

(На відео – з 2:18)