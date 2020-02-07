Про це він повідомив у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради.
Як відомо, 6 лютого лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко під час блокування президії ВР пошкодила мікрофон на місці спікера Дмитра Разумкова.
Коментуючи даний факт, Арахамія заявив, що збиток має бути відшкодований.
“Потрібно експертизу зробити. Я вважаю, що “Батьківщина” повинна просто компенсувати ці збитки в бюджет. За мікрофон. Давайте я зараз скажу, що мені не подобається такий-то закон, і поламаю комп’ютер, наприклад, який мені надала Верховна Рада. За це потрібно заплатити”, – зазначив нардеп.
“Вона (Юлія Тимошенко, – ред.) повинна заплатити. Я вважаю, що з моральної точки зору вони повинні заплатити в десятикратному розмірі”, – додав Арахамія.
При цьому він не має наміру скаржитися на Тимошенко до регламентного комітету Парламенту.
“Я не буду подавати до регламентного комітету на Тимошенко. Я думаю, що у неї достатньо своїх консультантів, які розуміють, що пошкоджувати державне майно у власних інтересах – це те, що буде негативно впливати на її вже практично неіснуючий рейтинг”, – заявив Арахамія.
(На відео – з 2:18)
- 6 лютого Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту про запуск ринку землі. Через це на ранковому засіданні двічі відбувалася бійка між народними депутатами від “Батьківщини” і “Слуги народу” – за участю Сергія Власенка та Артема Дмитрука.
- У цей же час лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко при блокуванні президії Верховної Ради пошкодила мікрофон на місці спікера ВР Дмитра Разумкова і поранилася.