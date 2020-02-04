Арахамія погрожував «слугам народу» журналістами: опубліковано листування

Відповідну переписку вдалося сфотографувати кореспонденту #Букв.
Так, Арахамія переконував “слуг”, що такі зміни “не під перевибори”.
“Голосуємо 226. Потім 300 вже не факт, лише після єдності у фракції. Говорив щойно що з президентом. І не ведіться на маніпуляції, що це під перевибори. Це не правда. Голосуємо”, – написав він.
Після голосування в чаті з’явилося повідомлення наступного змісту: “Хто не голосував, готуйтеся пояснювати свою позицію журналістам. Перед цим прочитайте програму партії, яку представляєте”.
Нагадаємо, що сьогодні Рада попередньо схвалила скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300.
Так, нардепи 236 голосами підтримали проєкт постанови № 1017/П1 про попереднє ухвалення відповідного законопроєкту (197 – від “Слуги народу”, 35 – від “Опозиційної платформи – за життя”, 4 позафракційних).
Це друге з трьох голосувань, необхідних для внесення змін до Конституції України.
У статті 76 Конституції пропонується зазначити, що конституційний склад Верховної Ради – 300 народних депутатів, а не 450. Документ почне діяти після виборів нового складу ВР. Таким чином, обраний Парламент матиме змогу працювати в теперішньому складі, а новий – у складі 300 нардепів.
Пропонується встановити, що вибори повинні відбутися за пропорційною виборчою системою (зміни планується внести до статті 77 Конституції).
Також планується виписати вимогу для нардепа про володіння державною мовою.
- Наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді скоротити кількість народних депутатів з 450 до 300 осіб.
- У грудні Конституційний суд України визнав, що зменшення кількості народних депутатів Верховної Ради до 300 відповідає Основному Закону держави.