Арахамія погрожував «слугам народу» журналістами: опубліковано листування

Відповідну переписку вдалося сфотографувати кореспонденту #Букв.

Так, Арахамія переконував “слуг”, що такі зміни “не під перевибори”.

“Голосуємо 226. Потім 300 вже не факт, лише після єдності у фракції. Говорив щойно що з президентом. І не ведіться на маніпуляції, що це під перевибори. Це не правда. Голосуємо”, – написав він.

Після голосування в чаті з’явилося повідомлення наступного змісту: “Хто не голосував, готуйтеся пояснювати свою позицію журналістам. Перед цим прочитайте програму партії, яку представляєте”.