Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що в 2020 році буде переглянуто Угоду про асоціацію України з ЄС, але вектор на євроінтеграцію нашої країни залишається незмінним.

Таку заяву він зробив у коментарі журналістам в кулуарах “Українського сніданку”, організованого Фондом Пінчука в Давосі, інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.

На думку Арахамії, Україні необхідно більш жорстко відстоювати свою позицію в переговорах з Євросоюзом про умови економічного співробітництва, але при цьому зберігати в якості основного вектор євроінтеграцію.

“Ми зараз вступаємо в процес revision (перегляду, – ред.) Угоди про асоціацію з ЄС. Потрібно нормально підготуватися: не просто взяти їхні пропозиції і підписати. Потрібно врахувати стан нашої економіки і почати більш ефективні переговори”, – наголосив Арахамія.

Він вважає, що сьогодні країни Євросоюзу все активніше захищають власні інтереси, і Україна повинна наслідувати їх приклад.

Серед суперечливих питань у співпраці з ЄС нардеп назвав квоти на поставки окремих товарів і перевезення. Арахамія зазначив, що тут потрібна комплексна модель, і головну роль в її розробці має відігравати Уряд.

“Якщо не доводити свою точку зору, ми точно підпишемо ще раз на не дуже вигідних умовах”, – заявив Арахамія.

Водночас він наголосив, що вектор на євроінтеграцію не піддається сумніву, а також що “Слуга народу” за 3 місяці ухвалила більше євроінтеграційних законів, ніж Парламент минулого скликання за 5 років.