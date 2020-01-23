Таку заяву він зробив у коментарі журналістам в кулуарах “Українського сніданку”, організованого Фондом Пінчука в Давосі, інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.
На думку Арахамії, Україні необхідно більш жорстко відстоювати свою позицію в переговорах з Євросоюзом про умови економічного співробітництва, але при цьому зберігати в якості основного вектор євроінтеграцію.
“Ми зараз вступаємо в процес revision (перегляду, – ред.) Угоди про асоціацію з ЄС. Потрібно нормально підготуватися: не просто взяти їхні пропозиції і підписати. Потрібно врахувати стан нашої економіки і почати більш ефективні переговори”, – наголосив Арахамія.
Він вважає, що сьогодні країни Євросоюзу все активніше захищають власні інтереси, і Україна повинна наслідувати їх приклад.
Серед суперечливих питань у співпраці з ЄС нардеп назвав квоти на поставки окремих товарів і перевезення. Арахамія зазначив, що тут потрібна комплексна модель, і головну роль в її розробці має відігравати Уряд.
“Якщо не доводити свою точку зору, ми точно підпишемо ще раз на не дуже вигідних умовах”, – заявив Арахамія.
Водночас він наголосив, що вектор на євроінтеграцію не піддається сумніву, а також що “Слуга народу” за 3 місяці ухвалила більше євроінтеграційних законів, ніж Парламент минулого скликання за 5 років.
- Напередодні під час виступу в “Українському домі” в Давосі Давид Арахамія заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації свого законодавства з ЄС. Згодом він назвав свої слова “труднощами перекладу”.
- Раніше повідомлялося, що представники України і Євросоюзу переглянуть умови двосторонньої торговельної угоди. Так, у листопаді минулого року під час засідання Комітету асоціації Україна-Європейський союз сторони провели “вступну” розмову щодо вдосконалення тексту Угоди про асоціацію.