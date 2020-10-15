Про це йшлося в етері телеканалу “Україна 24”.

Під час шоу ведучі торкнулися питання щодо можливого зменшення чисельності української армії, аби заощадити гроші та витратити їх на переозброєння армії.

Згодом до дискусії приєднався Давид Арахамія, який є членом комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він зазначив, що підтримує ідею скорочення армії з цією метою і вважає за потрібне провести необхідні розрахунки.

“Я повністю погоджуюся з такими принципами, що нам насправді треба хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності. Або збільшення бюджету. Але ми розуміємо, що бюджет — це цифра, якої завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, придбати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням. І тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде зростати, а це нам треба, щоб стримувати військову агресію Російської Федерації”, — сказав Арахамія.

Зауважимо, на час проголошення Україною незалежності чисельність військ в Україні нараховувала близько 980 тисяч осіб та поступово скорочувалася. Наразі чисельність Збройних сил України затверджується Верховною Радою України за поданням Президента України. Діє встановлений законодавством граничний ліміт — 250 тисяч осіб. У 2017 році чисельність ЗСУ майже наблизилася до цього ліміту.

У 2020 році чисельність ЗСУ, згідно з паспортом бюджетної програми, — майже 247 тисяч осіб. З них близько 193 — військовослужбовці, 52 — цивільні працівники. 40 тисяч військовослужбовців беруть участь в Операції Об’єднаних сил.

Однак головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у липні поточного року інтерв’ю “АрміяInform” зазначав, що штатна чисельність війська значно перевищує 250 тисяч осіб.