Про це він заявив в ефірі телеканалу “Прямий“.
В ефірі ток-шоу “Ситуація” ведучий поставив Давида Арахамія запитання про те, якою є його особиста позиція щодо можливої домовленості між Росією та Україною щодо відновлення водопостачання в Криму в обмін на припинення російської агресії на Донбасі.
Лідер фракції “Слуги народу” відповів, що вважає такий компроміс “достатнім” та “пішов би на це”.
“Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу в переговорах по Донбасу — моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов. Бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. … Якщо це буде обмін, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями в Ростов, ми встановлюємо повний контроль над кордоном, і за це потрібно дати воду в Крим, б на таке пішов”, — сказав він.
На відео з 21 хвилини
Нагадаємо, раніше Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
У липні 2018 року стало відомо, що Україна закінчує будівництво дамби на Північно-Кримському каналі. Однак подача води стане можливою тільки після повернення Криму під контроль України.
- Влітку 2019 року постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич заявив, що Україна не постачає прісну воду і електроенергію на територію анексованого півострова Крим і наразі переглядати цю позицію не планує.
- У листопаді заступниця постійного представника Президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева заявила, що Україна не планує відновлювати ані водопостачання в анексований Росією Крим, ані пряме транспортне сполучення з островом.