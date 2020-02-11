Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відновив би водопостачання в анексованому Росією Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу “Прямий“.

В ефірі ток-шоу “Ситуація” ведучий поставив Давида Арахамія запитання про те, якою є його особиста позиція щодо можливої ​​домовленості між Росією та Україною щодо відновлення водопостачання в Криму в обмін на припинення російської агресії на Донбасі.

Лідер фракції “Слуги народу” відповів, що вважає такий компроміс “достатнім” та “пішов би на це”.

“Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу в переговорах по Донбасу — моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов. Бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. … Якщо це буде обмін, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями в Ростов, ми встановлюємо повний контроль над кордоном, і за це потрібно дати воду в Крим, б на таке пішов”, — сказав він.

На відео з 21 хвилини

Нагадаємо, раніше Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

У липні 2018 року стало відомо, що Україна закінчує будівництво дамби на Північно-Кримському каналі. Однак подача води стане можливою тільки після повернення Криму під контроль України.