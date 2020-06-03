Таку заяву він зробив у коментарі журналістам.
“Я думаю, що не варто чекати ніякої недовіри Уряду. Поодинокі кадрові питання і ротації можна точно чекати, я думаю. Саме цього тижня, я сподіваюся, що в нас буде три нових міністри. Це міністр захисту довкілля, це міністр освіти, міністр культури і віцепрем’єр з питань європейської інтеграції. Я думаю, що десь чотири, можливо, три буде людини, які будуть проголосовані”, – зазначив Арахамія.
Він припустив, що голосування за призначення міністрів відбудеться у четвер, 4 червня.
Крім того, Арахамія підтвердив, що нардепи направлять програму діяльності Кабінету Міністрів на доопрацювання.
“Несподіванок чекати не варто. Завтра проголосуємо за повернення (на доопрацювання, – ред.). Сам Уряд проситиме повернути на доопрацювання, і ми проголосуємо”, – розповів нардеп.
Він уточнив, що в подальшому в Уряду буде 15 днів, щоб внести до Верховної Ради нову програму.
- Очільник Уряду України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради постанови про звільнення Вадима Пристайка з посади віце-прем’єра, а також про призначення кількох нових міністрів.
- Напередодні фракція “Європейської Солідарності” ухвалила рішення ініціювати відставку всього складу Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля.