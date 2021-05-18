Очільник фракції "Слуги народу" у ВРУ Давид Арахамія заявив, що між звільненим міністром Максимом Степановим та прем'єром Денисом Шмигалем був конфлікт. Ексочільник МОЗ переконує, що про це не знав.

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В понеділок, 17 травня, на засіданні Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, де розглядали подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я України Давид Арахамія заявив:

“Немає нормального професійного діалогу з прем’єр-міністром, і про цей конфлікт знають і у ВР, і в профільному комітеті. А якщо з безпосереднім керівником немає нормального продуктивного діалогу, […] то всі, навіть хороші ініціативи МОЗ будуть гальмуватися і не будуть нормально працювати”, — наголосив Арахамія.

18 травня Верховна Рада 292-ма голосами відправила Степанова у відставку. Після цього ексміністр, коментуючи згадану заяву Арахамії, зазначив, що про наявність такого конфлікту йому відомо не було.

“У нас були абсолютно нормальні, як я вважав, робочі відносини. Коли я казав, що необхідно, що нам треба робити… Те, що учора сказав Давид Арахамія – для мене було здивуванням, як і до цього було здивуванням, що з прем’єр-міністром у нас, виявляється, конфлікт”, – сказав Степанов в інтерв’ю “Україна 24”.

На тому ж засіданні комітету прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав головною причину звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я України те, що він не впорався з проведенням кампанії вакцинації проти коронавірусу і був неефективним менеджером.

Напередодні звільнення Степанова і сам очільник МОЗ, і президентська фракція акцентували на тому, що до перемовин щодо вакцин був залучений президент Володимир Зеленський. Це були, зокрема, зустрічі з представниками компанії Pfizer та Serum Institute of India, який за ліцензією AstraZeneca виготовляє вакцину Covishield.

При цьому в “Слузі народу” про це говорили як про вимушений крок, пов’язаний з бездіяльністю Степанова. Сам же Степанов казав, що після перемовин президента з представниками постачальників вакцин активізувалися вже розпочаті міністерством процеси.

В “Європейській Солідарності” звинувачували владу у спробі звалити провал у боротьби з пандемією коронавірусу на міністра Степанова і акцентували на безпосередній відповідальності Шмигаля та Зеленського.