Про це повідомив сьогодні на підсумковій річній пресконференції голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія, інформують #Букви.

Він уточнив, що призначення Вітренка виконувачем обов’язків міністра енергетики було ініціативою “Слуги народу”, яку політсила запропонувала Уряду.

“Це була наша ініціатива, щоб вони зараз призначили, щоб не витрачати кінець грудня – січень. Але ви знаєте, що нещодавно була ухвалена норма, яка через 30 днів робить з будь-якого в.о. міністра фактично весільного генерала, тому що він нічого не може робити. Тому потрібно голосувати в залі або міняти людину”, – заявив Арахамія.

Він наголосив, що альтернативи кандидатурі Вітренка на посаду міністра енергетики немає.

“Я думаю, що ми будемо йти голосувати, тому що зараз немає ніякої альтернативи, крім пана Вітренка, по Міністерству енергетики… Йому потрібно надати офіційні повноваження міністра, тому що там рішення з великою відповідальністю, і в статусі в.о. їх неможливо приймати. Тому я сподіваюся, що наприкінці січня ми проголосуємо за нього як повноцінного міністра і віцепрем’єра. І далі він буде безпосередньо брати участь у вирішенні кризи в енергетичній сфері”, – зазначив Арахамія.

Нардеп також прокоментував причини провалу голосування за Вітренка в залі ВР 17 грудня. За словами Арахамії, всьому виною – недотримання “ритуалу” зустрічей із різними фракціями.

“Дуже швидке було рішення. Зазвичай є парламентська традиція: коли призначається людина на високу посаду – міністра, віцепрем’єра – вона повинна пройти ритуал зустрічі з кожною фракцією, розповісти про свої плани, бачення щодо реформування… Цього фактично не було. І багато людей у залі говорили: “Що ж я ось так буду голосувати”. Ми зараз це виправимо. У нас фактично є січень, щоб проводити ці зустрічі, а потім вже вийти в зал і проголосувати”, – заявив Арахамія.

(На відео – з 32:10 і 47:25)