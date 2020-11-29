Про це Арахамія розповів в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Імовірність повного локдауну – 90%. Є шанси, що нам пощастить, але поки виглядає так, що ймовірність дуже висока. Тепер питання, як його правильно ввести і в якому форматі. Уряд заявляє про так званий інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий … скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт і так далі”, – заявив нардеп.

А ще Арахамія розповів про можливе припинення роботи громадського транспорту перед новорічними святами.

“Давайте розглянемо. Якщо ми зробимо локдаун умовно завтра, то всі підприємства працюють, і ми в цьому локдауні повинні погасити громадський транспорт, наприклад, київське метро. В цьому випадку ми зіткнемося з величезними труднощами по розвезення людей, яким чином вони доберуться до роботи. Якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то взагалі-то ця проблема (транспортна – ред.) знімається як така. З точки зору наслідків і незручностей для людей – звичайно, це зіпсує новорічні свята, але зате це не так сильно вдарить по економіці”, – зазначив народний депутат.