Про це розповідають #Букви.

Так, у фракційному чаті “Слуги народу” один з народних депутатів написав, що “неприпустимо застосовувати силу до парламентарів, від якої б політичної сили вони не були”. А також вказав на необхідність використання синонімічних замінників.

У відповідь інший нардеп написав: “До речі, дуже правильно. Позиція фракції повинна озвучуватися і в тих випадках, коли убогі з “Голосу” називають всіх нас “п’ятою колоною”. Або Юля (Тимошенко, – ред.) лякає майбутнім судом”.

Голова фракції Давид Арахамія також відповів: “Можна говорити проросійські бл*ді і не називати партію”.

У заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука запитали, чи можна так говорити.

Хтось підкоригував висловлювання Арахамії: “Проросійські представники найдавнішої професії. Так ми точно регламент не порушимо”.

Ще один учасник офіційного чату “слуг” підібрав свій синонімічний ряд про колег з інших фракцій: “Курви, лярви можна”.

Ця сама переписка і в телефоні “слуги” Миколи Тищенка.

Фото: #Букви