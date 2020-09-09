Про це йшлося під час його інтерв’ю Дмитру Гордону.

“Я вважаю, що найбільший вплив на президента має депутат Микола Тищенко. Ще в грудні 2019 року дуже активно обговорювалося в Офісі (і Володимир Олександрович з цим погоджувався) поміняти Давида Арахамію, голову фракції “Слуги народу”, якого привів я в нашу команду, на Миколу Тищенка”, — сказав Богдан у відповідь на питання щодо того, хто має на президента Володимира Зеленського найбільший вплив.

Богдан наголосив, що він не жартує, і жваве обговорення такої заміни тривало в грудні-лютому.

“Чому не закінчили цю зміну — я не знаю. Я всіляко його підтримував”, — зазначив Богдан. “Це треба у президента запитати, хто має на нього найбльший вплив. Але, з моєї точки зору… Микола Тищенко — це та людина, котра не просто моральний авторитет, а й візіонер. Він має довіру в суспільстві, в менеджменті Офісу президента і самого президента”, — додав він.

Також Богдан на підтвердження своїх слів вказав на те, що керівництво Офісу Зеленського уникає присутності на телевізійних ефірах, водночас “виставляє на ефіри найрозумнішого” — Тищенка.

“Ну подивися, Тищенко у всіх ефірах. Я вважаю, це ж показник”, — зауважив він.

Раніше сам Давид Арахамія написав у партійному чаті й пригрозив залишити керувати фракцією не Тищенка, а Олександра Скічка.

Що відомо про Тищенка?

Микола Тищенко до приходу у Верховну Раду був телеведучим і ресторатором. Він не приховує, що є кумом голови Офісу Зеленського Андрія Єрмака та обіймає посаду заступника голови фракції “Слуги народу” та заступника голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

У квітні Тищенко примудрився потрапити щонайменше в три медіаскандали. Вони були пов’язані, серед іншого, з тим, що ЗМІ стало відомо, що ресторан Тищенка “Велюр” продовжував роботу для народних депутатів та бізнесменів. Тоді в ОПУ заявили, що Зеленський провів “жорстку розмову” з Тищенком, але нардеп це заперечував.

Колеги Тищенка по партії були впевнені, що всьому виною київські розбори за владу. Детальніше про це читайте в матеріалі #Букв.