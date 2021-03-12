Голову фракції "Слуги народу" в парламенті Давида Арахамію оштрафували за паркування авто з грубими порушеннями.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

12 березня поруч з Офісом президента Володимира Зеленського на вулиці Банковій у Києві помітили авто голови фракції “Слуги народу” в парламенті Давида Арахамії, припарковане з грубими порушеннями. Його Toyota Land Cruiser було розміщено на пішохідному переході.

“Патрульні поліцейські відреагували на це порушення — пана Арахамію притягнули до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства”, — повідомив Білошицький.

Штраф в розмірі 510 було плачено на місці.