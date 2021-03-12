Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
12 березня поруч з Офісом президента Володимира Зеленського на вулиці Банковій у Києві помітили авто голови фракції “Слуги народу” в парламенті Давида Арахамії, припарковане з грубими порушеннями. Його Toyota Land Cruiser було розміщено на пішохідному переході.
“Патрульні поліцейські відреагували на це порушення — пана Арахамію притягнули до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства”, — повідомив Білошицький.
Штраф в розмірі 510 було плачено на місці.
“Адміністративна постанова за ч. 3 ст. 122 КУпАП була складена та навіть оплачена на місці за допомогою електронного термінала”, — додав поліціянт.
- Раніше #Букви розповідали, що Арахамія, якщо вірити його декларації, не володіє жодним авто.
- Народних депутатів Олександра Дубінського та Антона Яценка часто ловили на перевищенні швидкості, за що вони не сплачували штрафи.