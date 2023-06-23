Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зреагував на розслідування журналістів, щодо Одеського військкома Євгена Борисова, родина якого придбала нерухомість в Іспанії на мільйони євро.

Джерело: Telegram-канал Арахамії

Нардеп зауважив, що переглянув розслідування журналістів “Української правди” про Борисова, після чого у нього “відняло мову”.

“Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціюю розгляд цього випадку й детальне його висвітлення в засобах масової інформації. Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування”, – наголосив Арахамія.

Він додав, що разом із цим ініціює звернення до уповноважених органів, аби провести аналогічні перевірки щодо військкомів всіх областей України.

“Просто в шоці від цинізму того, що відбувається”, – резюмував нардеп.

Також, додав Арахамія, він ініціює звернення до уповноважених органів, щоби провести аналогічні перевірки стосовно військкомів усіх областей.

ДОВІДКА: 22 червня було опубліковано розслідування журналістів “Української правди” щодо Євгена Борисова. За даними журналістів, не так давно родина начальника Одеського обласного ТЦК та СП придбала в Іспанії маєток вартістю майже 4 млн євро та офісне приміщення. Майно зареєстровано на дружину та матір-пенсіонерку Борисова.