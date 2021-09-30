Про це Разумков повідомив у Facebook.

“Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України”, – повідомив Разумков.

Спікер наголосив, що не зволікатиме з процесом, як і обіцяв. Разумков також натякнув, що у Трускавець його не покликали.

“Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці!”, – зазначив Разумков.

Арахамія повідомив, що для “слуг” у Трускавці заплановано виїзне засідання, на якому зокрема будуть роздавати партійні “Оскари”. Тоді він зазначив, що Разумкова у Трускавець поки не кликали.