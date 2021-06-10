Про це він поінформував сьогодні на пресконференції.
За словами Арахамії, головними питаннями будуть: реформа судової системи; реформа Служби безпеки України; а також запровадження накопичувальної пенсійної системи.
“ТОП-3 питання. Перше питання – судова реформа. Друге питання – реформа СБУ і створення бюро економічної безпеки. Законодавчий механізм вже існує, але треба завершити цей процес. Третє питання – система накопичувальної другої пенсії”, – зазначив він.
Арахамія запевнив, що концепція накопичувальної пенсійної системи “вже створена”.
“Але буде велике суспільне обговорення. Це питання стосується майже кожного громадянина. Тому треба його прокомунікувати правильно”, – заявив нардеп.
(На відео – з 1 год. 8 хв.)
Давид Арахамія сьогодні також повідомив, що ініційований президентом Володимиром Зеленським “закон про олігархів” можуть розглянути в залі засідань Верховної Ради через два тижні.
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- На початку березня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, що відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
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