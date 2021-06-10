Голова пропрезидентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія перерахував три ключові питання, які "слуги" збираються вирішити у Верховній Раді до кінця цього року.

Про це він поінформував сьогодні на пресконференції.

За словами Арахамії, головними питаннями будуть: реформа судової системи; реформа Служби безпеки України; а також запровадження накопичувальної пенсійної системи.

“ТОП-3 питання. Перше питання – судова реформа. Друге питання – реформа СБУ і створення бюро економічної безпеки. Законодавчий механізм вже існує, але треба завершити цей процес. Третє питання – система накопичувальної другої пенсії”, – зазначив він.

Арахамія запевнив, що концепція накопичувальної пенсійної системи “вже створена”.

“Але буде велике суспільне обговорення. Це питання стосується майже кожного громадянина. Тому треба його прокомунікувати правильно”, – заявив нардеп.

(На відео – з 1 год. 8 хв.)

Давид Арахамія сьогодні також повідомив, що ініційований президентом Володимиром Зеленським “закон про олігархів” можуть розглянути в залі засідань Верховної Ради через два тижні.