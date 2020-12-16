Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пропонує монобільшості підтримати зниження зростання податку на ТВЕН (IQOS та glo) до 200% замість 300%.

Про це свідчить переписка в чаті фракції «Слуга народу».

В чаті Арахамія веде суперечку з Ладою Булах, яка каже, що немає підстав створювати комфортніші умови для одних виробників тютюнових виробів, ніж для інших.

«Гарантійні листи від Філіп Моріс та Львівської фабрики – це абсурд. Тютюнові компанії можуть відмовитись платити акциз лише якщо припинять продавати тютюнові вироби. Я не вірю, що вони не продаватимуть їх. Ті суми, які вони гарантують, в рази менші ніж отримає бюджет, якщо збережемо акциз», – наголосила Булах.

«Крім грошей є цінова політика боротьби з палінням. ТВЕН – це тютюновмісний виріб! Просто тютюн іншим способом потрапляє в кров людини», – додала вона.

У відповідь Арахамія написав, що підвищення на 200% на рік – це теж великі гроші.

«Лада, ми не знімали 300% ніколи. Всі як один говорять, що грошей буде менше. Шляхом довгих перемовин домовились про 200% збільшення і протягом 5 років ще на 30% щороку», – відповів лідер фракції.

«Якщо бюджет просяде, то хто нестиме відповідальність?», – запитав він у колеги.

16 січня 2020 року Верховною Радою було прийнято Закон України №466-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві”, яким з 1 січня 2021 року передбачено підвищення ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) у 4 рази.

Виробники наполягають на зниженні акцизу, бо ціна в Україні стане вищою, ніж в сусідніх країнах і призведе до росту контрабанди.

“Ціна на ТВЕН в Україні може стати вищою на 40%, аніж в сусідніх країнах (Молдова, Білорусь та Росія). Ціна за стандартне транспортне упакування (200 блоків) в Молдові стане нижчою за вітчизняну на 670 дол. США, в Білорусі – на 750 дол. США, а в Росії – на 540 дол. США”, – кажуть в компанії Philip Morris.

На підтвердження своєї позиції виробники наводять такі цифри: попри збільшення ставок акцизу в середньому на 25% у 2019 році, обсяг надходжень до бюджету за 2019 рік залишився на рівні попереднього року.

Минулого року голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що Державна фіскальна служба зібрала менше коштів від акцизного податку з тютюну та тютюнових виробів, ніж прогнозувало Міністерство фінансів. За оцінками аудиторів Рахункової палати, державний бюджет не отримав за 2,5 роки майже 20 млрд грн.